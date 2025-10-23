Gabon: Florine Meynadier Tchoua porte plainte contre le Comité National Olympique Gabonais

Une tension publique entre Florine Meynadier épouse Tchoua dirigeante sportive gabonaise et le Comité National Olympique Gabonais (CNOG) franchit un nouveau cap judiciaire. Quatre semaines après avoir été accusée publiquement sur la page Facebook du CNOG, cette femme engagée dans le sport au Gabon a décidé de riposter officiellement. Elle l'a annoncé sur ses réseaux sociaux le 21 octobre 2025. Celle qui avait pris ses fonctions en mai dernier se dit aujourd'hui dégoûtée de la tournure que prennent les choses.

Refusant de fermer les yeux sur des pratiques qu'elle juge contraires à l'éthique dans l'exercice de ses fonctions de directrice du Programme Sport-Etude, elle dénonce un climat d'intimidation et affirme ne plus pouvoir accepter ce traitement en silence.

À ce jour, aucune procédure judiciaire n'a été engagée par le CNOG à son encontre, malgré la gravité des accusations diffusées publiquement. Pour clarifier la situation et faire toute la lumière sur le fonctionnement de cette institution, elle a déposé deux plaintes : une au tribunal du travail et une autre au pénal.

Elle affirme que sa démarche n'est pas une guerre personnelle, mais un combat pour la transparence et l'intégrité dans le sport gabonais. Son appel est clair : il est temps que la peur change de camp, que les dénonciateurs ne soient plus intimidés, mais que la justice protège les valeurs d'éthique et d'intégrité indispensables au développement du sport national.