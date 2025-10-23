Gabon: Renforcement du partenariat entre le pays et WildAid pour une gestion durable des ressources marines

La Ministre de la Mer, de la Pêche et de l'Économie Bleue, Porte-parole du Gouvernement, Laurence Ndong, a reçu ce jour une délégation de l'ONG internationale WildAid, conduite par Monsieur Chris Wilcox, Directeur principal de son Programme Marin.

Cette rencontre s'inscrivait dans la continuité du partenariat solide unissant le Gabon et WildAid, établi à travers plusieurs accords de coopération visant à renforcer la surveillance des pêches, la formation des agents et la sensibilisation des communautés de pêcheurs à la gestion durable des ressources marines.

Les échanges ont permis de faire le point sur les activités en cours, notamment la préparation des ateliers de sensibilisation des pêcheurs artisans prévus du 11 au 20 novembre 2025 à Cocobeach, Libreville (CAPAL), Kango, Port-Gentil, Olendé/Ozouri et Omboué. Ces rencontres visent à renforcer la compréhension et l'application de la réglementation nationale en matière de pêche, tout en favorisant le dialogue entre les acteurs de la filière.

Les discussions ont également porté sur les projets à venir, parmi lesquels :

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

· le renforcement des capacités des Inspecteurs des Pêches en décembre 2025, avec une formation théorique et pratique axée sur l'application de la loi et les techniques de contrôle en mer ;

· la mise en place de systèmes de suivi (trackers) pour les pirogues, afin d'améliorer la surveillance sans frais d'abonnement ;

· ainsi que la mobilisation d'un nouveau financement pour soutenir les opérations de contrôle, la gestion des contentieux et les sanctions en matière de pêche illicite.

Madame la Ministre a salué la constance de l'appui de WildAid, soulignant que cette coopération constitue un levier stratégique pour le développement durable de la filière halieutique et la consolidation de l'Économie Bleue gabonaise, en cohérence avec la vision du Président de la République, Chef de l'État, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema