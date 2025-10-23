Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi préside une réunion de conjoncture économique sur l'appréciation du franc congolais

Le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé le mercredi 22 octobre 2025, une réunion de conjoncture économique dans ses bureaux de la Cité de l'Union africaine, en réponse à l'appréciation progressive du franc congolais (CDF) face aux devises étrangères et à ses effets sur le pouvoir d'achat des Congolais.

La réunion a rassemblé la Première ministre, les vice-Premiers ministres en charge du Budget et de l'Économie nationale, les ministres des Finances et de l'Industrie à l'intérim, ainsi que le gouverneur de la Banque centrale du Congo (BCC).

« Il s'agit d'assurer une meilleure coordination entre le volet monétaire et le volet budgétaire de la politique économique », a rappelé Daniel Mukoko Samba, vice-Premier ministre en charge de l'Économie nationale.

Vers une baisse des prix sur le marché

Le gouvernement entend s'assurer que la baisse des prix observée sur le marché soit proportionnelle à l'appréciation du franc congolais, afin que les ménages congolais ressentent une amélioration réelle de leur pouvoir d'achat.

« Des mesures seront également prises concernant les prix des produits pétroliers, qui pourraient connaître une nouvelle baisse dans les jours à venir », a annoncé le professeur Mukoko.

Une réunion avec les opérateurs économiques est prévue vendredi prochain, sous la présidence de la Première ministre, pour renforcer le contrôle des prix et répondre aux attentes de la population.

« Il s'agit d'une concertation avec le secteur privé : une réponse directe à la demande de la population », a conclu Daniel Mukoko Samba.