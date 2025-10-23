Congo-Kinshasa: Lancement de la campagne nationale de contrôle pour lutter contre la spéculation des prix au pays

Le ministère de l'Économie nationale a lancé, le mardi 22 octobre 2025, une vaste campagne de contrôle économique visant à stabiliser le marché intérieur et à protéger le pouvoir d'achat des consommateurs. Cette opération s'inscrit dans le cadre des exercices 2024 et 2025, avec un accent particulier sur le respect de la réglementation, l'affichage des prix et l'évaluation de l'impact de l'appréciation du franc congolais.

Les inspecteurs et agents contrôleurs ont reçu leurs ordres de mission pour la première phase des opérations. Les chefs de divisions provinciales ont été instruits de déployer leurs équipes, notamment pour le contrôle des Petites et moyennes entreprises (PME).

Le ministère s'appuie sur l'application numérique « TALO » (NDLR : prix en lingala), récemment mise en place pour faciliter la traçabilité des inspections et prévenir la fraude.

Des engagements forts pour la transparence

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« La stabilité des prix et la protection du pouvoir d'achat demeurent des priorités majeures dans le contexte actuel de fluctuations du taux de change », a déclaré Albert Kasongo, directeur de cabinet du vice-Premier ministre, ministre de l'Économie nationale.

Il a appelé les agents à faire preuve de discipline, d'intégrité et d'efficacité, rappelant que tout manquement au code de conduite exposerait à des sanctions administratives.

Au nom des missionnaires, Ngoy Mbuyu, chef de division à la Direction des inspections économiques, a réaffirmé l'engagement de son équipe à faire respecter la législation et à défendre les droits des consommateurs.

De son côté, Mme Rose Omumu, chef de bureau à l'Économie, a précisé que cette mission vise à garantir un marché sain, transparent et équitable, au bénéfice de l'ensemble de la population congolaise.