Congo-Kinshasa: La 33e région militaire du Sud-Kivu accueille deux nouveaux commandants

Les généraux de brigade Ilunga Kabamba Jean-Jacques et Amuli Civiri ont été nommés respectivement commandant de la 33e région militaire et commandant du secteur opérationnel Sokola 2 au Sud-Kivu. Ils sont arrivés à Uvira le mercredi 22 octobre 2025 par la porte de Kavimvira à la frontière avec le Burundi pour prendre officiellement leurs fonctions.

Cette nomination fait suite au décès en août dernier du général de brigade Mwaku Mbuluku Jean-Daniel, ancien commandant de la 33e région militaire, et au remplacement du général Mwehu Lumbu Evariste au poste de commandant du secteur opérationnel.

Le général Olivier Gasita qui avait été envoyé pour occuper le poste vacant du commandant secteur opérationnel, avait été violemment contesté par la population à travers des manifestations rudes, qui s'étaient alors soldées par des morts, de nombreux blessés et des dégâts matériels importants.

Le contexte sécuritaire dans la région est particulièrement tendu depuis l'occupation de Bukavu par le mouvement AFC-M23 en février 2025, ce qui a conduit au déplacement des institutions provinciales à Uvira.

L'arrivée de ces deux officiers expérimentés vise à renforcer les opérations militaires et à stabiliser cette zone stratégique. Leur prise de fonction a été marquée par un accueil officiel en présence des officiers de l'état-major de la 33e région militaire et du secteur Sokola 2.