Congo-Kinshasa: Immersion dans l'histoire avec l'exposition « Mobutu - Une vie, un destin » à Kinshasa

Une exposition de photos et de vidéos retraçant la vie et le parcours de l'ancien Président du Zaïre, le maréchal Mobutu Sese Seko, est organisée au musée national à Kinshasa, capitale congolaise, depuis une dizaine de jours. Elle se clôturera le 30 octobre 2025.

Organisée à l'initiative de sa famille, cette exposition intitulée « Mobutu : une vie, un destin » met en lumière, à travers des photographies et des vidéos, la vie de cet homme d'État qui a dirigé d'une main de maître la République du Zaïre pendant 32 longues années.

L'exposition propose une relecture nuancée de la vie et de l'héritage du maréchal, mêlant son parcours politique, celui du « père de l'authenticité » et sa vie intime et familiale, comme en témoignent les objets exposés au musée national.

Les organisateurs insistent sur la volonté de créer un espace de « mémoire collective et de réflexion » pour tous les Congolais, particulièrement pour la jeunesse.

Sur deux niveaux, le hall du musée présente une collection composée de photographies, fauteuils symboliques, statues, œuvres d'art, articles de presse issus de sa carrière de journaliste et autres objets laissés en héritage. L'exposition inclut également des débats visant à favoriser une « compréhension globale et apaisée » de cette période cruciale pour la nation.

Ouverte jusqu'au 30 octobre, cette rétrospective se veut avant tout selon la famille Mobutu, un devoir de mémoire pour construire l'avenir.

Mobutu Sese Seko, deuxième président du Zaïre, est décédé en 1997 à Rabat, au Maroc où il vivait en exil depuis l'arrivée de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo (AFDL), dirigée par feu Laurent-Désiré Kabila en 1996.