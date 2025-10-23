Congo-Kinshasa: Pénurie de carburants à Kinshasa causée par un acte de vandalisme sur le pipeline SEP Congo

23 Octobre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Une pénurie de carburant a frappé la ville de Kinshasa le mercredi 22 octobre 2025, à la suite d'un acte de vandalisme causé sur le pipeline 66 de la société SEP Congo, infrastructure clé dans l'acheminement des produits pétroliers vers la capitale congolaise.

L'incident a provoqué un arrêt momentané du pompage et une perturbation de la distribution dans les stations-service pendant 48 heures.

Selon un communiqué officiel signé par le ministre Acacias Bandubola, des individus malveillants ont perforé la canalisation dans la nuit du 18 au 19 octobre, pour extraire frauduleusement le carburant en transit vers le dépôt de SEP Congo à Kinshasa.

« Dès ce jeudi 23 octobre, la situation reviendra à la normale dans toutes les stations-service de la ville », rassure le ministère.

Réparation en cours, appel à la vigilance

Les équipes techniques sont intervenues rapidement pour obstruer les fuites et remettre le pipeline en service. La ministre Acacias Bandubola appelle à une vigilance citoyenne accrue pour protéger cette infrastructure critique :

« Le ministère des Hydrocarbures invite la population, spécialement celle de Kinshasa, à protéger cette infrastructure contre les ennemis de la République ».

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.