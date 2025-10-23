Congo-Kinshasa: Pénurie de carburants à Kinshasa causée par un acte de vandalisme sur le pipeline SEP Congo

Une pénurie de carburant a frappé la ville de Kinshasa le mercredi 22 octobre 2025, à la suite d'un acte de vandalisme causé sur le pipeline 66 de la société SEP Congo, infrastructure clé dans l'acheminement des produits pétroliers vers la capitale congolaise.

L'incident a provoqué un arrêt momentané du pompage et une perturbation de la distribution dans les stations-service pendant 48 heures.

Selon un communiqué officiel signé par le ministre Acacias Bandubola, des individus malveillants ont perforé la canalisation dans la nuit du 18 au 19 octobre, pour extraire frauduleusement le carburant en transit vers le dépôt de SEP Congo à Kinshasa.

« Dès ce jeudi 23 octobre, la situation reviendra à la normale dans toutes les stations-service de la ville », rassure le ministère.

Réparation en cours, appel à la vigilance

Les équipes techniques sont intervenues rapidement pour obstruer les fuites et remettre le pipeline en service. La ministre Acacias Bandubola appelle à une vigilance citoyenne accrue pour protéger cette infrastructure critique :

« Le ministère des Hydrocarbures invite la population, spécialement celle de Kinshasa, à protéger cette infrastructure contre les ennemis de la République ».