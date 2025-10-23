Sénégal: Ligue des champions UEFA - Nicolas Jackson signe son deuxième but avec le Bayern Munich

22 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'international sénégalais Nicolas Jackson a inscrit, mercredi, son deuxième but avec le Bayern Munich (élite allemande), lors de la large victoire de son équipe, 4-0, face au Club Brugge, à l'occasion de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions de l'UEFA.

Arrivé en prêt, en septembre dans le club allemand en provenance de Chelsea (Angleterre), Jackson est rentré à la 69e mn du match pour remplacer Harry Kane.

L'ancien joueur du Casa Sports (élite sénégalaise a marqué le quatrième but du Bayern, dix minutes après avoir foulé la pelouse (79emn).

Nicolas Jackson, 24 ans avait marqué son premier but avec l'équipe bavaroise lors de la deuxième journée de Ligue des champions contre Pafos (Chypre).

Le Bayern s'était imposé 5-1. En plus de son but, l'attaquant des Lions était double passeur décisif.

