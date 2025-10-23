Sénégal: Fièvre de la vallée du Rift - 22 décès enregistrés sur 277 cas recensés (officiel)

22 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a annoncé mercredi que 22 décès liés à la Fièvre de la vallée du Rift ont été enregistrés sur un nombre de 277 cas déjà recensés.

"Depuis le début de l'épidémie, 277 cas ont été recensés. dont 22 décès et 207 guéris", indique le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique dans un communiqué.

La Fièvre de la vallée du rift est réapparue au Sénégal le 21 septembre 2025 a Saint Louis (nord) plus précisément à Richard Toll.

Pour la maladie du Mpox, la même source renseigne que "depuis son apparition le 22 août 2025, sept cas ont été confirmés et deux autres cas probables ont été enregistrés tous à Dakar".

