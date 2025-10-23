Sénégal: Une mission malienne vient s'inspirer de la gestion du marché central au poisson de Kaolack

Kaolack — Des responsables du marché central au poisson de Bamako et des professionnels maliens de la pêche effectuent une visite au Sénégal pour s'inspirer de la gestion des marchés au poisson de Kaolack (centre) et Pikine (ouest).

À leur arrivée à Kaolack, ils se sont entretenus d'abord avec des responsables de la mairie, à la chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture, en présence de Ndèye Lobé Lam, une adjointe du maire de la ville, chargée de l'état civil, des affaires sociales et de la solidarité.

La directrice du marché au poisson de Kaolack, Sophie Diack, a ensuite expliqué aux membres de la mission malienne comment est géré ce centre de commerce dédié aux produits de la mer, considéré comme une référence en Afrique de l'Ouest.

La présidente-directrice générale du marché central au poisson de Bamako, Aïssata Touré Diawara, a tenu à remercier l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA), qui a facilité leur visite au Sénégal.

Mme Diawara a fait part de son souhait de s'inspirer de la manière dont est administré le marché au poisson de Kaolack.

"Le marché au poisson de Bamako a été inauguré en 2011. Nous n'avons pas assez d'expérience dans ce domaine. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus voir comment les marchés de Pikine et de Kaolack sont gérés, afin de nous en inspirer à notre retour à Bamako", a-t-elle dit.

Parmi les personnes qui accompagnent Aïssata Touré Diawara figurent des acteurs du secteur de la pêche, un représentant du ministère malien de la Pêche et un investisseur privé spécialisé dans la distribution des produits halieutiques.

Selon Cheikh Oumar Maïga, un représentant des pêcheurs, le but de la visite au Sénégal est d'améliorer la distribution des produits de la pêche au Mali.

"Le Mali pratique la pêche continentale, tout le contraire du Sénégal, qui est un véritable pays de pêche. Nous sommes obligés d'importer des produits halieutiques pour approvisionner nos marchés", a-t-il dit.

"C'est pourquoi nous souhaitons nouer un partenariat avec nos partenaires sénégalais", a ajouté M. Maïga.

Ndèye Lobé Lam s'est réjouie de l'initiative de la direction générale du marché central au poisson de Bamako et de l'aide fournie par la JICA, qui a fait construire le marché au poisson de Kaolack.

"Lorsque Serigne Mboup a été élu maire de Kaolack, l'une de ses premières initiatives a été de rénover le marché. Il était dans une léthargie. Les salaires n'étaient pas payés à temps", a expliqué Mme Lam aux membres de la mission malienne.