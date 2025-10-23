Congo-Kinshasa: L'armée salue la vague de démissions au sein de la milice CRP en Ituri

23 Octobre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

L'armée congolaise, secteur opérationnel de l'Ituri, a salué mardi 21 octobre, la défection de cinq membres fondateurs de la milice Convention pour la révolution populaire (CRP), un mouvement politico-militaire dirigé par l'ex-seigneur de guerre Thomas Lubanga. Ces défections sont considérées par le porte-parole des Forces armées en Ituri, le lieutenant Jules Ngongo, comme un « retour à la maison » et un acte de courage qui contribuera à la paix dans cette région meurtrie par les conflits armés. Il a assuré aux démissionnaires le pardon de la République et les a appelés à ne pas se laisser manipuler pour rejoindre de nouveau un groupe armé.

Le lieutenant Jules Ngongo les a également appelés à faire preuve la fermeté dans leur décision :

« Au nom du gouverneur militaire de l'Ituri, nous vous remercions. Que personne ne vous manipule de nouveau pour créer un autre groupe armé. L'Ituri a besoin de la paix. L'Ituri a besoin de vous. Nous sommes à l'ère de la paix. La population a beaucoup souffert. Avoir l'idée de créer un autre groupe armé, c'est plongé l'Ituri dans la souffrance et le malheur ».

Ces anciens membres de la Convention pour la revolution populaire accusent leur président entre autres, de gestion opaque, d'affairismes et d'entretenir un esprit tribal.

