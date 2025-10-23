Congo-Kinshasa: Détention « illégale » de plus de 150 prévenus à la prison de Mambasa

23 Octobre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

La Nouvelle société civile congolaise (NSCC) du territoire de Mambasa, en Ituri, dénonce la détention qu'elle qualifie d'illégale de plus de 150 prévenus à la prison centrale de cette entité. Dans une note de plaidoyer adressée le lundi 20 octobre aux autorités judiciaires provinciales, cette structure citoyenne indique que ces détenus relèvent d'une juridiction militaire, qui n'existe pas dans le territoire de Mambasa.

Ce vide juridique constitue, les acteurs de la société civile, une violation grave des droits de l'homme.

La NSCC plaide pour l'organisation d'audiences foraines sur place à Mambasa.

Selon cette organisation, un bon nombre de ces prévenus ont déjà passé plus d'une année sans être entendus sur les faits qui leur sont reprochés.

Le coordonnateur de la NSCC, Jospin Paluku, attribue cette situation à l'absence de juridiction militaire dans le territoire.

Il appelle la justice militaire à tout mettre en oeuvre pour organiser des audiences en chambre foraine, afin de permettre à ces personnes détenues illégalement de connaître enfin leur sort.

Ce qui, ajoute-t-il, contribuerait également à désengorger la prison :

« Qu'il y ait une audience en chambre foraine sur place à Mambasa, surtout que ces prévenus bénéficient encore d'une présomption d'innocence ».

La NSCC alerte également sur les conditions de détention déplorables dans cette prison, qui accentuent la vulnérabilité des détenus.

Construite à l'époque coloniale, la prison centrale de Mambasa héberge actuellement 536 détenus, dont 150 sont poursuivis pour des faits relevant du droit militaire.

