Conformément à ses attributions informer, réguler, contrôler, protéger et anticiper, la Commission de l'informatique et des libertés (CIL) a initié une session d'échanges sur la protection des données à caractère personnel avec les membres du conseil de cabinet du ministre de l'Enseignement secondaire, technique et de la Formation professionnelle le mardi 21 octobre 2025 à Ouagadougou.

Le ministre de l'Enseignement secondaire, technique et de la Formation professionnelle, Aboubakar Savadogo, s'est réjoui de cette initiative et du choix porté sur son département. Pour lui, cette session d'échanges permettra d'outiller les membres de son cabinet sur les enjeux liés à la gestion et l'usage des données à caractère personnel. « Il est très important que les acteurs de notre ministère s'inscrivent dans le siècle du numérique. Et qui parle de ce siècle doit aussi respecter les règles qui vont avec l'utilisation du numérique », a confié le ministre Savadogo.

De son avis, la protection des données à caractère personnel revêt une importance capitale. « Nous sommes très ravis que cette sensibilisation puisse toucher les premiers responsables », a-t-il souligné. La présidente de la CIL, Halguièta Nassa, pour sa part, a salué les efforts du ministère en charge de l'enseignement secondaire dans le domaine du numérique. À l'en croire, ce département dispose d'outils performants qui génèrent et manipulent quotidiennement des données personnelles sensibles des élèves, des parents, des enseignants et du personnel.

Selon elle, toute donnée collectée, stockée, partagée ou publiée mérite une attention particulière, un cadre de sécurité adapté et une déclaration à la CIL, conformément à la loi. La présidente de la CIL a fait également le plaidoyer afin que le ministère intègre la protection des données à caractère personnel dans les curricula de l'enseignement secondaire et technique. Selon elle, enseigner aux élèves à protéger leurs informations, c'est leur transmettre une compétence civique essentielle pour leur vie numérique future.