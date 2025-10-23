Sénégal: Fièvre de la Vallée du Rift - Deux cas confirmés dont un décès à Dahra Djoloff (médecin-chef)

23 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Linguère — Deux cas confirmés de fièvre de la Vallée du Rift, dont un décès, ont été enregistrés dans le district sanitaire de Dahra Djoloff, département de Linguère, a annoncé, mercredi, le médecin-chef dudit district, docteur Abdou Ndiaye.

"Le district de Dahra est en épidémie depuis une semaine. Nous avons recensé deux cas confirmés de fièvre de la Vallée du Rift, malheureusement l'un des patients est décédé. Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille", a déclaré le Dr Ndiaye.

Il a précisé que les cas ont été détectés dans la commune de Tessékéré, une zone proche de la région de Saint-Louis, première région touchée par la maladie au niveau national.

"Les deux patients sont des éleveurs, ce qui confirme que les populations pastorales sont les plus exposées", a-t-il expliqué.

Le médecin-chef a insisté sur les mesures de prévention, invitant les éleveurs et bergers à "éviter tout contact avec la viande crue ou le lait non pasteurisé et à dormir sous des moustiquaires imprégnées".

"Sur instruction du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, un plan de riposte multisectoriel a été mis en place, mobilisant les services vétérinaires, d'hygiène et les communautés locales", a-t-il ajouté.

Selon lui, la sensibilisation demeure un volet essentiel dans la lutte contre la maladie, "qui ne se transmet pas d'une personne à une autre", mais dont le "taux de mortalité reste élevé".

Le docteur Ndiaye a par ailleurs invité le service d'hygiène à "désinfecter les zones d'eaux stagnantes et à éliminer les foyers de moustiques"

"Je rassure les populations parce que le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique est pleinement engagé pour éradiquer rapidement l'épidémie dans la zoné", a-t-il conclu.

