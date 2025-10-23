Sénégal: Une 'volonté politique prononcée' de l'Etat pour l'inclusion des enfants en situation de handicap (responsable)

Dakar — Le Directeur de la planification et de la reforme au ministère de l'Education Cheikhna Fall a réaffirmé, mercredi, la "volonté politique prononcée" de l'Etat pour l'inclusion des enfants en situation de handicap pour une meilleure prise en charge de cette "couche vulnérable".

Il s'exprimait lors de l'atelier d'échanges du comité de pilotage pour la mise en oeuvre du programme régional Afrique de l'Ouest dénommé "planifier pour l'éducation inclusive", financé par l'Agence italienne pour la coopération et le développement et mis en oeuvre par l'Institut international de planification de l'éducation (IPE)

"Ce programme vient à un moment crucial où il y a une volonté politique assez prononcée de l'Etat, parce que le Président de la République a positionné la question de l'inclusion dans l'agenda 2050 au niveau de l'axe 2, du capital humain, en tant que pilier essentiel", a relevé Cheikhna Fall.

Il ajoute que la question de l'inclusion est consolidée dans la stratégie nationale de développement 2025-2029 et le ministre de l'éducation nationale l'a opérationnalisée dans la lettre de politique sectorielle.

"C'est une question où on a déjà un accompagnement politique assez prononcé", dit-il.

M. Fall a aussi informé de l'élaborer prochaine d'un "document de politique nationale d'inclusion pour marquer la rupture et aller vers une stratégie vraiment réfléchie qui puisse nous permettre d'avoir une solution radicale pour intégrer les enfants en situation de handicap, non pas dans des écoles spéciales, mais dans des écoles inclusives, pour assurer une couverture nationale".

Ce qui reste, selon lui, c'est de souligner cette volonté dans tous les outils de planification et de pouvoir l'implémenter correctement pour en faire une réalité.

Il déplore que jusque-là, "le gros de l'enrôlement se faisait à travers 3 à 4 écoles concentré à Dakar et à Thiès, ce qui ne permettait pas de pouvoir enrôler les enfants qui sont en situation de handicap, qui sont dans les zones les plus vulnérables, notamment dans les zones périphériques".

Il estime que ce programme de planification pour l'éducation inclusive est une initiative extrêmement importante car il permet de mieux planifier les questions liées à l'inclusion pour une meilleure prise en compte de l'inclusion dans les politiques éducatives.

L'objectif du comité de pilotage est de contribuer à l'atteinte et à la pérennisation des résultats du programme.

Sa mission est d'assurer l'orientation stratégique et le suivi global de la mise en oeuvre du programme. Il est chargé, entre autres, d'approuver les plans d'action et les rapports annuels, de veiller à la cohérence des approches et méthodologies ainsi que de valider les stratégies et plans d'action nationaux et régionaux

Therrezinha Fernandes Kinkin, cheffe du bureau pour l'Afrique de l'Institut international de planification de l'éducation de l'Unesco, IPE Unesco a, pour sa part, rappelé que c'est un programme de 3 ans (2024-2027) et concerne 8 pays de la sous-région Africaine.

Selon elle, le programme est structuré autour de quatre composantes : renforcement de capacités des cadres des ministères en charge de l'éducation, partage de connaissances avec communauté de pratique, la production de données probantes et l'appui technique dans l'analyse et la planification.