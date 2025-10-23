Burkina Faso: Coopération Burkina Faso-Brésil - L'ambassadeur Edgard Sié Sou présente ses lettres de créance au Président Lula Da Silva

23 Octobre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)

Edgard Sié Sou, nouvel ambassadeur du Burkina Faso accrédité par le président du Faso en République Fédérative du Brésil a présenté, le lundi 20 octobre 2025, ses lettres de créance au Président brésilien, Luiz Inácio Lula Da Silva.

Par cet acte de la tradition diplomatique, Son Excellence Edgard Sié Sou, prend officiellement fonction en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Burkina Faso au Brésil. Au cours de la cérémonie, le nouvel ambassadeur a transmis au Président Lula Da Silva et à l'ensemble du peuple brésilien, les salutations fraternelles du chef de l'Etat, Son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré.

Leurs Excellences Da Silva et Sié Sou, se sont par ailleurs félicités de l'excellence des relations d'amitié et de coopération entre le Brésil et le Burkina Faso. Une belle coopération que le diplomate burkinabè s'est engagé à travailler à rendre davantage rayonnant, dans un esprit de solidarité et de respect mutuel conformément à la vision du capitaine Ibrahim Traoré. Le Burkina Faso et la République Fédérative du Brésil entretiennent des relations de coopération de plus de 40 ans notamment dans les domaines de l'agriculture, de la santé et de l'élevage.

DCRP/MAECR-BE

