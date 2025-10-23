La directrice générale de Les Editions Sidwaya, Assétou Badoh et celle de la Faitière des caisses populaires du Burkina (FCPB), Azaratou Sondo, ont paraphé une convention de renouvellement de partenariat entre leurs institutions, le mardi 21 octobre 2025, à Ouagadougou.

Après une première année de partenariat couronnée de satisfaction pour les deux parties, la Faitière des caisses populaires du Burkina (FCPB) et Les Editions Sidwaya ont convenu de renouveler leur collaboration pour les 12 prochains mois. Les deux institutions ont acté le renouvellement de leur confiance mutuelle à travers une signature d'une nouvelle convention, le mardi 21 octobre 2025, à Ouagadougou, dans les locaux de la Caisse populaire de Cissin, la première caisse urbaine du Réseau des caisses populaires du Burkina (RCPB).

Mais avant cette signature, les deux parties ont passé en revue la mise en oeuvre de la première convention, à travers une présentation du directeur commercial et marketing de Sidwaya, Moussa Alex Congo qui a fait savoir que Sidwaya a rempli sa part du contrat. La directrice générale de la FCPB, Azaratou Sondo, s'est réjouie de cette réalisation des termes de la convention qui liait les deux institutions.

Elle a expliqué qu'avec professionnalisme, Sidwaya a contribué à la visibilité des actions de la Faitière, de ses démembrements, à une meilleure promotion des produits des Caisses populaires et une meilleure connaissance de l'impact du RCPB sur le développement socioéconomique du Burkina. « A l'évaluation, nous retenons une satisfaction, car nous avons bénéficié de beaucoup plus d'articles que prévus. Et chacun des articles a été produit avec professionnalisme.

C'est d'ailleurs ce qui nous a réconfortés à renouveler notre confiance à Sidwaya. Et pour une année, nous allons voir ensemble les canaux que Sidwaya pourrait mettre au profit de la faitière et de ses démembrements pour plus de visibilité et pour mieux faire connaître aussi bien nos services, nos produits et les différentes innovations que nous apportons, ainsi que notre mode de gouvernance afin de pouvoir davantage informer les populations sur ce que nous faisons », a confié Mme Sondo.

Elle ne doute pas que le « journal de tous les Burkinabè », en tirant leçon de la première convention, va encore donner satisfaction aux caisses populaires qui appartiennent également au peuple burkinabè, en mettant en relief leur apport aux différentes communautés. Dans la même veine, la directrice générale de Les Editions Sidwaya, Assétou Badoh, s'est réjouie du bilan satisfaisant de cette première année de collaboration avec la FCPB, qui a aussi pleinement honoré ses engagements.

« Faire encore mieux »

« Je tiens à saluer cette belle collaboration que nous avons eue pendant un an, et qui nous a permis de mettre à la disposition de la RCPB, l'ensemble de nos supports de communication, de faciliter le contact des Caisses populaires avec leurs clients sur le terrain, de les suivre dans la réalisation de leurs activités et d'en donner beaucoup plus de visibilité. Chacun a joué sa partition », a-t-elle souligné. Et attaché au professionnalisme et au travail bien fait, Sidwaya ne lésinera sur aucun moyen pour encore honorer au mieux ses obligations contenues de ce nouvel accord de partenariat.

« Nous nous engageons, avec cette nouvelle convention, à faire encore mieux que ce que nous avons fait il y a un an.

Nous travaillerons à mériter cette confiance qui nous a été renouvelée aujourd'hui », a-t-elle rassuré. A l'issue de la signature de la convention, Mme Badoh et ses collaborateurs ont visité la caisse populaire de Cissin, à travers ses différents départements. Du service crédit à la comptabilité, en passant par le commercial et les caisses, l'équipe de Sidwaya a pu toucher du doigt l'organisation et le fonctionnement de cette institution financière qui contribue au développement socioéconomique de sa zone de couverture.

« Nous avons découvert la Caisse, tous ses compartiments, ses services et produits. Parfois, nous avons des préjugés, nous pensons connaître alors qu'en réalité, nous traînons beaucoup de lacunes, surtout dans le secteur financier qui n'est pas notre domaine. Nous avons passé une matinée très enrichissante. Personnellement, j'ai beaucoup appris », a soutenu la directrice de Les Editions Sidwaya.

Et avec cette meilleure connaissance de l'institution financière, ses collaborateurs sont désormais bien imprégnés pour mieux rendre compte de ses activités, de ses produits, a-t-elle fait savoir. Au nom de l'ensemble des administrateurs, de la direction de la caisse populaire de Cissin, le président du conseil d'administration, Rémy Taita, s'est félicité du choix porté sur leur caisse pour abriter la cérémonie de signature de cette importante convention de partenariat.

A travers la mobilisation de l'épargne locale, le développement d'entreprises coopératives d'épargne et de crédits fiables et rentables, la promotion de produits et services financiers accessibles et adaptés, avec une gestion démocratique, la caisse populaire de Cissin, à l'image des 31 autres caisses populaires du Réseau, contribue à l'amélioration des conditions de vie des membres ainsi que de la communauté, dans un esprit de solidarité et de responsabilité individuelle et collective, a-t-il conclu.