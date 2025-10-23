Burkina Faso: 15e édition du FRSIT - Le président du Faso apporte son soutien à la recherche scientifique

La 15e édition du Forum national de la recherche scientifique et des innovations technologiques (FRSIT) qui se tient du 22 au 26 octobre 2025, a officiellement ouvert ses portes, à Ouagadougou, sous le très haut patronage du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.

Au Salon international de l'artisanat de Ouagadougou (SIAO), du 22 au 26 octobre 2025, se déroule la 15e édition du Forum national de la recherche scientifique et des innovations technologiques (FRSIT). L'évènement s'est ouvert sous le très haut patronage du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, sur le thème : « Quelles contributions des technologies, inventions et innovations dans un contexte de relance d'indus-trialisation au Burkina Faso ? », avec comme pays invités, le Mali (invité d'honneur), le Niger et le Togo.

A l'ouverture du Forum, le chef de l'Etat a dit soutenir la recherche scientifique et les innovations technologiques. « Reconnaissons que nous sommes beaucoup paresseux, nous ne travaillons pas. Regardez au Burkina, on a amené des concepts, pour dire qu'un homme ne doit pas travailler plus de huit heures par jour.

Et on a adopté ça, et on lutte pour ça. On n'est pas sérieux. Comment on peut prendre ce genre de droits (si je peux le dire ainsi) et vouloir rattraper le retard que nous connaissons ? (...). Ils sont venus nous flatter et nous endormir avec beaucoup de concepts. Il va falloir s'en départir, c'est cela aussi la révolution », a-t-il déclaré.

Pour lui, si l'on veut rattraper le retard, il faut se réveiller et se remettre au travail, en évitant de se leurrer sur le fait de danser, de boire, de chanter et de faire la fête peut susciter le développement.

Se réveiller et se mettre au travail

« Je veux qu'on se réveille, on ne peut pas continuer dans cet élan et espérer prospérer. (...). Personne n'importera de meubles de luxe au Burkina pour son bureau, tout se fabriquera ici. Donc, ceux qui ont en projet en 2026 de mettre dans leur budget d'importer des meubles, avoir des bureaux très beaux..., qu'ils oublient cela, ça ne passera pas. Personne ne sera dans le luxe, tant qu'on ne sera pas à un certain niveau, si vous voulez le luxe, vous devez vous débrouiller vous-mêmes et votre salaire, pour le créer. (...). On va obliger les gens à travailler.

Mettons-nous au sérieux », a prévenu le capitaine Ibrahim Traoré. Le président du Faso a aussi mis en garde contre l'amusement, la distraction sur les réseaux, etc. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Pr Adjima Thiombiano, a indiqué que la recherche, au-delà des théories, devrait descendre sur le terrain des défis réels du Burkinabè lambda afin de lui apporter des solutions concrètes, en termes de préoccupations de développement endogène.

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique du Mali, Pr Bouréma Kansaye, a signifié que le FRSIT transcende les frontières du Burkina Faso tout en constituant une plateforme unique pour les chercheurs, les innovateurs et les inventeurs.

Quant au Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Ouagadougou, Maurice Konaté, il a fait savoir que le FRSIT, depuis sa Ire édition en 1995, soit 30 ans après, s'est imposé comme un espace privilégié d'organisation de la recherche, de rencontre entre scientifiques, inventeurs, décideurs, entrepreneurs et chercheurs.

« Cette 15e édition du FRSIT se tient sous le signe de l'union entre les peuples du Sahel », a-t-il laissé entendre.