Burkina Faso: FRSIT 2025 - L'industrialisation au cœur des activités de recherche de la 15e édition

A l'occasion de la 15e édition du Forum national de la recherche scientifique et des innovations technologiques (FRSIT), un panel a été organisé, mercredi 22 octobre 2025, à Ouagadougou, sur les contributions des technologies, des inventions et des innovations dans un contexte de relance industrielle du Burkina Faso.

La 15e édition du Forum national de la recherche scientifique et des innovations technologiques (FRSIT) s'étend du 22 au 26 octobre 2025, à Ouagadougou. A la faveur de l'évènement, des acteurs de la recherche scientifique ont porté la réflexion sur les contributions des technologies, des inventions et des innovations dans un contexte de relance industrielle du Burkina Faso.

Les panélistes, notamment des ministres du Burkina, du Mali, du Niger et du Togo ont partagé leurs expériences et proposé des pistes de solutions en matière de recherche et de technologie pour stimuler l'industrialisation, dans des secteurs comme l'agriculture, l'industrie, la santé et l'économie.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ainsi, concernant les facteurs de réussite pour une appropriation de la recherche dans l'industrialisation, le ministre nigérien chargé de l'Innovation technologique, Mamadou Saidou, a fait savoir que la connexion « recherche-industrie » est un élément essentiel. De ce fait, il a proposé de relever le niveau de financement pour encourager la recherche, de mettre en place un département chargé uniquement de la recherche.

Il a aussi souligné la nécessité pour le chercheur d'aller vers l'industriel en vue de favoriser l'intégration. S'agissant d'un dispositif fiable et durable pour soutenir les technologies distinguées lors des évènements comme le FRSIT pour une meilleure valorisation de la recherche, le ministre togolais chargé de la recherche scientifique, Gado Tchangbedji, a évoqué la nécessité d'apprendre à collaborer avec le secteur industriel.

Travailler ensemble pour de meilleurs résultats

Il a recommandé aux Etats de travailler ensemble pour parvenir à de meilleurs résultats. Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques chargé des Ressources animales, Amadou Dicko, a signifié la place de la recherche scientifique dans le domaine de l'agriculture. Il a confié que grâce à la recherche, en 2024, le Burkina a pu produire plus de 6 millions de tonnes (t) de céréales malgré le contexte sécuritaire difficile.

M. Dicko a fait un plaidoyer au département en charge de la recherche sur les aspects tels que l'agriculture de précision, les semences de qualité, la cartographie des terres cultivables, la rationalisation de l'utilisation de l'eau, la lutte contre les ravageurs ... pour booster la production.

Pour le ministre de la Santé, Robert Kargougou, la recherche doit s'investir plus dans la production de données et d'informations stratégiques en vue d'éclairer les décideurs. Elle doit également développer des solutions et des approches innovantes permettant de dérouler l'action sanitaire dans un contexte sécuritaire difficile.

Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Adjima Thiombiano, a souhaité qu'un mécanisme soit trouvé en amont afin de définir des thématiques de recherche qui répondent aux préoccupations des populations.

« La recherche ne devrait plus être désormais une affaire des chercheurs ou des enseignants-chercheurs, elle doit pouvoir servir à la société », a-t-il souligné. Il a recommandé l'implication des autres départements ministériels.

Le ministre malien chargé de la recherche scientifique, Bouréma Kansaye, a rappelé que le FRSIT a des défis majeurs à savoir l'organisation et la structuration de la recherche dans les pays membres de l'AES, le financement et l'arrimage de la recherche et de l'industrie. « Nous allons mutualiser nos efforts afin de résoudre les problèmes concrets à travers la recherche et l'innovation technologique », a-t-il dit. Il a, par ailleurs, évoqué la nécessité de réfléchir au niveau confédéral à la mise en place d'un fonds de soutien au secteur de la recherche.