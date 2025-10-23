Burkina Faso: Journées d'engagement patriotique - Orodara fait front contre l'insalubrité

22 Octobre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Adaman Drabo

Le gouverneur de la région du Guiriko, Mariama Konaté, a lancé le mercredi 15 octobre 2025 à Orodara dans le Kénédougou, une opération de salubrité. Cette activité qui se tient en marge de la Semaine régionale de la culture (SRC) du Guiriko s'inscrit dans le cadre de la deuxième quinzaine des journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne.

La population de la ville de Orodara s'est mobilisée le mercredi 15 octobre 2025 pour débarrasser un tas d'ordures situé à proximité des concessions. Munis de pelles ou de râteaux, les habitants, le gouverneur du Guiriko, Mariama Konaté, le haut-commissaire du Kénédougou, Saydou Sakira, et le président de la délégation spéciale de Orodara, Emmanuel Konaté, ont nettoyé les lieux pour les rendre propres. « La santé et le bien-être des populations passent aussi par l'assainissement.

Assainir nos cadres de vie, nos lieux de travail et notre entourage est donc un acte patriotique. A Orodara il y a plusieurs décharges publiques et notre action consiste à rappeler à la population que la saleté et les déchets dans nos cadres de vie sont source de maladie, et que l'assainissement concoure à la santé et au développement économique. C'est quand on est bonne santé qu'on peut mener des actions économiques », a souligné Mme Konaté. Pour ce faire, le gouverneur du Guiriko a appelé la population à assainir son cadre de vie.

Elle a également invité les habitants à raviver leur fibre patriotique à travers une adhésion pleine à la vision du chef de l'Etat et aux mots d'ordre du gouvernement. Le président de la délégation spéciale de Orodara a salué cette initiative et a aussi exhorté ses habitants à rendre la ville propre en la débarrassant des ordures et en évitant de jeter des ordures partout. L'opération de salubrité dans la cité du Verger s'inscrit dans le cadre de la deuxième quinzaine des journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne qui se tiennent du 2 au 16 octobre 2025 sur le thème « Pour l'ordre et la discipline, je m'engage ».

