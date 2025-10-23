Burkina Faso: 36e Tour du Faso - L'Etat dote les Etalons de vélos de pointe

Le ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, par le biais du Fonds national pour la promotion des sports et des loisirs, a offert, hier 22 octobre 2025

20 vélos de course professionnels aux Etalons cyclistes.

A trois jours du coup d'envoi de la 36e édition du Tour du Faso, la Fédération burkinabè de cyclisme (FBC) a reçu, hier 22 octobre 2025, vingt vélos de course professionnels de la part du ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, via le Fonds national pour la promotion des sports et des loisirs (FNPSL).

L'acquisition de ces nouvelles montures, sollicitée de longue date par la FBC suite à un état des lieux révélant un manque de matériel, vise à améliorer les conditions de pratique et de compétition des athlètes. Le directeur général du FNPSL, Karim Souabo, a précisé que ces vélos sont financés par des fonds publics.

Chaque vélo, modèle de la marque Scott en carbone et équipé de plateaux Shimano Ultegra, représente un investissement majeur, estimé à environ 8,5 millions de francs CFA l'unité. Une caisse à outils complète pour l'entretien, jugé essentiel pour ce matériel de pointe de dernière génération, fait également partie de la dotation.

Le ministre Roland Somdé a profité de la cérémonie pour insister sur l'importance du patriotisme économique. « Ces acquisitions le sont sur la base de la contribution du contribuable burkinabè. C'est un matériel public qu'on vous confie », a-t-il martelé.

S'inspirant du message du chef de l'Etat sur l'engagement citoyen, il a indiqué à la fédération qu'elle portera l'entière responsabilité si le matériel n'est pas bien entretenu, soulignant que « la durabilité et sa performance résident dans l'entretien ». Tout en souhaitant un usage vertueux et non discriminatoire des vélos, le ministre a clairement lié cette dotation aux résultats attendus pour la 36e édition du Tour du Faso.

Malgré le court délai de 72 heures avant le Tour du Faso, le vice-président de la FBC, Lazard Zabré, a exprimé sa grande satisfaction. Il a souligné que le vélo représente 30% de la performance en compétition. Avec ces montures de « top niveau » qui feront la différence par leur poids et leur technologie, l'équipe nationale se dit prête pour cette 36e édition. L'objectif est de gagner le maillot jaune. Un espoir renforcé par la présence attendue du maillot jaune 2023, Paul Daumont.