Burkina Faso: 36e Tour du Faso - Les Etalons cyclistes reçoivent les bénédictions du Mogho Naaba

Les Etalons cyclistes conduits par le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, Roland Somda, ont été reçus en audience le mercredi 22 octobre au palais du Mogho Naaba. Ils y sont allés recueillir des bénédictions pour la réussite du 36e Tour du Faso auquel ils prendront part du 24 octobre au 2 novembre 2025.

Matinée de bénédictions pour les Etalons cyclistes. A 48h du départ du 36e Tour du Faso, les représentants burkinabè ont sacrifié à la tradition en rendant visite au Mogho Naaba Baongo à son palais le mercredi 22 octobre.

Avec à leur tête, le chef du département chargé des Sports, coureurs, encadreurs et dirigeants sont allés solliciter les grâces du chef coutumier pour la réussite de la compétition et le succès pour l'équipe nationale. Ils ont, à l'occasion, expliqué à leur hôte du jour les différentes articulations de la présente édition et fait une présentation des équipes participantes.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Sa Majesté a ainsi été informée que douze équipes de 10 pays dont le Burkina Faso seront sur la ligne de départ. Il s'agit en plus des trois équipes burkinabè (équipe nationale et deux équipes régionales), de celles du Mali, du Niger, du Bénin, du Togo, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Cameroun, du Maroc et de la Belgique. Il a également pris connaissance de la composition des équipes burkinabè dont celle nationale constituée de Harouna Ilboudo, Paul Daumont, Saturnin Yaméogo, Souleymane Koné, Moucaïla Rawendé et Soumaïla Ilboudo.

Tout en appréciant la démarche des visiteurs, le Mogho Naaba Baongo leur a assuré de son soutien en leur prodiguant des bénédictions. « Nous sommes satisfaits et surtout ragaillardis par les mots de bénédictions et les précieux conseils de Sa Majesté qui vont sans doute renforcer la cohésion au sein de nos VDP du cyclisme pour des résultats satisfaisants », a confié le ministre Roland Somda.