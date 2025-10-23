Tunisie: Le ministre de l'Équipement reçoit une délégation du Fonds koweïtien pour le développement

23 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

Le ministre de l'Équipement et de l'Habitat, Salah Zouari, a reçu mercredi, au siège de son département, une délégation du Fonds koweïtien pour le développement, en visite de travail en Tunisie.

Selon un communiqué du ministère, la rencontre a porté sur les projets financés par le Fonds dans les domaines des routes et des infrastructures, ainsi que sur les perspectives de coopération future entre les deux parties.

Salah Zouari a salué à cette occasion les relations fraternelles unissant la Tunisie et le Koweït. Les représentants du Fonds ont, pour leur part, réaffirmé leur soutien constant à la Tunisie et exprimé leur volonté de renforcer leur participation au financement de nouveaux projets, conformément aux priorités fixées par le Plan de développement 2030.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.