Tunisie: Le ministre de l'Équipement reçoit une délégation du Fonds koweïtien pour le développement

Le ministre de l'Équipement et de l'Habitat, Salah Zouari, a reçu mercredi, au siège de son département, une délégation du Fonds koweïtien pour le développement, en visite de travail en Tunisie.

Selon un communiqué du ministère, la rencontre a porté sur les projets financés par le Fonds dans les domaines des routes et des infrastructures, ainsi que sur les perspectives de coopération future entre les deux parties.

Salah Zouari a salué à cette occasion les relations fraternelles unissant la Tunisie et le Koweït. Les représentants du Fonds ont, pour leur part, réaffirmé leur soutien constant à la Tunisie et exprimé leur volonté de renforcer leur participation au financement de nouveaux projets, conformément aux priorités fixées par le Plan de développement 2030.