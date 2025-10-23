Tunisie: Signature d'un accord entre le ministère de la Santé et l'Amen Bank pour moderniser les hôpitaux publics

23 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

Un accord de coopération portant sur le financement de l'acquisition d'équipements médicaux pour les hôpitaux publics ainsi que l'amélioration de leurs infrastructures a été conclu, mercredi, entre le ministère de la santé publique et l'Amen Bank.

L'accord a été signé par le ministre de la santé publique, Mustapha Ferjani, et le président directeur général de cette banque, en présence de cadres du département de la santé.

A cette occasion, le ministre a souligné la nécessité d'accélérer la mise en oeuvre des projets prévus par cet accord de coopération dans le but d'améliorer la qualité des services de soins dans les établissements hospitaliers publics.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.