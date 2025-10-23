Tunisie: Signature d'un accord entre le ministère de la Santé et l'Amen Bank pour moderniser les hôpitaux publics

Un accord de coopération portant sur le financement de l'acquisition d'équipements médicaux pour les hôpitaux publics ainsi que l'amélioration de leurs infrastructures a été conclu, mercredi, entre le ministère de la santé publique et l'Amen Bank.

L'accord a été signé par le ministre de la santé publique, Mustapha Ferjani, et le président directeur général de cette banque, en présence de cadres du département de la santé.

A cette occasion, le ministre a souligné la nécessité d'accélérer la mise en oeuvre des projets prévus par cet accord de coopération dans le but d'améliorer la qualité des services de soins dans les établissements hospitaliers publics.