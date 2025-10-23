Tunisie: Lancement des exportations des dattes du gouvernorat de Kébili vers le Maroc

Le directeur commercial du Groupement Interprofessionnel des Dattes, Kaïs Ben Arafa, a confirmé que le Groupement a tenu une réunion lundi dernier avec les exportateurs professionnels, au cours de laquelle il a été convenu, après l'adoption des mesures réglementaires, de lancer la saison d'exportation des dattes du gouvernorat de Kébili vers le marché marocain.

Ben Arafa a nié, dans une déclaration à Radio Gafsa, les informations qui ont circulé ces derniers jours sur les réseaux sociaux concernant la décision de la Tunisie de suspendre l'exportation de ses dattes vers le Royaume du Maroc durant la nouvelle saison (2025-2026).

Il a précisé que le communiqué publié par le Groupement n'avait pas pour but d'exclure le Maroc de l'exportation, soulignant que le marché marocain avait occupé la première place la saison dernière en termes de quantités exportées, avec environ 23 000 tonnes, suivi par les marchés européens et les marchés lointains et prometteurs, à l'instar des pays du Sud-Est asiatique.

Concernant les indicateurs de la saison actuelle, le directeur commercial du Groupement Interprofessionnel des Dattes a affirmé qu'ils étaient bons, avec un taux de croissance global de la production avoisinant les 16 %. Il a indiqué que le Groupement tenait des réunions de travail avec tous les intervenants et les parties concernées, notamment les exportateurs professionnels, pour assurer le succès de la saison en cours.

Pour ce qui est des prix de référence à la production, il a mentionné qu'ils s'élevaient à environ 5 200 millimes par kilogramme de Deglet Nour pour les bons calibres, et à environ 4 500 millimes pour les calibres moyens.

Il est à noter que, lors de sa rencontre d'hier avec le ministre de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Imed Ben Cheikh, le Chef de l'État a souligné : « au moment où la Tunisie oeuvre à trouver de nouveaux marchés pour l'exportation des dattes, un communiqué irresponsable est publié, nécessitant l'interpellation de son auteur, et contenant l'exclusion d'un des pays frères, car nos frères restent toujours nos frères. »