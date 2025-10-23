Tunisie: Première au pays - Un doctorat tuniso-japonais en ingénierie électronique

23 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

L'Université de Tunis El Manar et The University of Electro-Communications (UEC-Tokyo) ont signé un accord de coopération académique prévoyant la création du premier doctorat professionnel conjoint tuniso-japonais dans le domaine du génie des communications électroniques et, plus largement, de l'ingénierie industrielle.

"L'accord vise à renforcer les échanges d'expertises et la coopération scientifique entre les chercheurs et étudiants des deux institutions", a-t-il précisé, lors de son passage ce matin sur les ondes de la Radio Nationale.

Selon Moez Chafra, président de l'Université de Tunis El Manar, ce partenariat permettra à chaque doctorant d'être accompagné par une entreprise partenaire, dans le but de promouvoir la recherche appliquée et le transfert technologique vers le tissu industriel tunisien.

Le responsable a en outre annoncé la signature, ce jeudi, d'un nouvel accord de coopération avec la République populaire de Chine, ainsi que la programmation prochaine de partenariats avec l'Union européenne, les États-Unis et le Canada.

La cérémonie de signature avec l'université japonaise s'est tenue mercredi, en présence du directeur de l'École nationale d'ingénieurs, de la directrice de l'École doctorale et du doyen de la Faculté des sciences.

Par ailleurs, Moez Chafra a rappelé que l'Université de Tunis El Manar occupe le premier rang national et maghrébin, et la 41e place au niveau arabe, selon le classement QS 2025 des universités arabes.

L'établissement regroupe 15 institutions universitaires, 109 laboratoires de recherche, ainsi que deux centres de recherche majeurs : l'Institut Pasteur de Tunis et l'Institut de la recherche agronomique.

