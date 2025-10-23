Tunisie: Ligue 1 - Mise a jour de la 10e journée - ESZ-EST (0-0) - Attaques stériles...

Malgré l'engagement affiché par les attaquants des deux équipes, le finish leur a terriblement fait défaut.

Les Zarzissiens, qui restaient sur deux lourdes défaites, ont abordé la rencontre d'hier face au champion de Tunisie en titre avec l'espoir d'arrêter l'hémorragie. De leur côté, les "Sang et Or" de Tunis se sont déplacés à Zarzis avec la perspective de garder leur dynamique de victoires. Sept victoires au total entre championnat et Champions League.

Sans round d'observation, les deux protagonistes sont entrés dans le vif du sujet en optant pour un jeu orienté vers l'offensive. On jouait à peine la 5' quand on assistait à la première occasion du match : la frappe de Kouceila Boualia est déviée par le portier zarzissien, Seifeddine Charfi.

La réplique des locaux ne s'est pas fait attendre. Sept minutes plus tard, Moumen Rahmani, servi dans le dos des défenseurs en pleine surface de réparation, rate un but tout fait en tirant mollement dans les mains de Béchir Ben Saïd (12').

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

De son côté, Boualia rate également une belle occasion de scorer avec une frappe à ras de terre à la limite des 16 mètres, pas suffisamment puissante et Charfi d'intercepter la balle sans difficulté (16').

Le même Boualia est revenu à la charge trois minutes plus tard, servi sur la dernière ligne par Konaté, mais sa reprise de la tête est largement au-dessus (19'). Et à ce rythme d'occasions ratées et de manque de percussion dans les 30 derniers mètres, aucun des deux protagonistes n'a pu prendre l'avantage à la mi-temps.

Un penalty raté !

Des changements, il y en a eu en deuxième mi-temps d'un côté comme de l'autre. La donne n'a pas changé pour autant. A la 72', Seifeddine Charfi s'est interposé à la puissante frappe d'Aboubacar Diakité. Neuf minutes plus tard, le coup franc d'Achref Ben Dhiaf est dévié en corner par Houssem Tka (81').

Yassine Meriah a même raté un penalty obtenu par Konaté, dévié en corner par le portier zarzissien (85').

Bref, c'est le match des occasions manquées de part et d'autre, malgré toute la bonne volonté affichée par les attaquants. Le finish leur a terriblement fait défaut.

Au final, l'Espérance de Zarzis obtient un bon point. C'est toujours mieux que de concéder la défaite. Quant à l'Espérance de Tunis, elle a vu son élan freiné. Une Espérance de Tunis peu convaincante malgré toute la bonne volonté affichée des Jabri, Diakité et autre Boualia.

ESZ : Charfi, Ghouma, Diallo, Rejili, Mahressi, Ben Kilani (Tajouri 38'), Khalfa (Ben Dhiaf 64'), Coumbassa, Chouchen (Kassab 64'), Oguh (Innocent 74') et Rahmani (Jertila 74').

EST : Ben Saïd, Keita (Rached 78'), Ben Hmida, Jelassi, Meriah, Guenichi (Laifi 64'), Tka, Konaté, Jebali (Diakité 64'), Boualia (Ogbelu 64') et Danho (Jabri 51').