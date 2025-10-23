Tunisie: Ligue 1 - Mise a jour de la 10e journée - CAB-ST (0-2) - Le Stade tout en maîtrise

7e victoire de rang pour des Bardolais qui gardent la main en pole position de la Ligue 1. Le CAB n'a pas fait le poids.

A Bir Bouregba, hier, le CAB a donc reçu le ST, un Onze qui revient d'un périple au Maroc, où son adversaire, l'OC Safi a bénéficié du coup du pouce du sulfureux arbitre égyptien Mahmoud El Banna pour s'imposer.

Qu'à cela ne tienne, en terrain neutre face aux Cabistes, les Bardolais devaient forcément se replonger dans l'ambiance de la L1, alors qu'en face, le Club Athlétique Bizertin, plutôt médian au classement avant l'explication d'hier, devait à son tour valider, histoire de ne pas s'enliser davantage.

côté Bardolais, Chokri Khatoui a «corrigé» sa trajectoire par rapport au match du Maroc, donnant sa chance au milieu offensif brésilien, Alysson Adriano, lançant d'entrée l'attaquant Firas Aifia, et renouant avec le piston Rayan Smâali et le demi offensif Amath Ndaw.

Passons au vif du sujet à présent, mais rien à signaler durant le tour de chauffe, jusqu'à la 17' ou le Stadiste Ndiaye profite d'un centre ajusté de Rayan Smaali pour déposer en toute lucidité le cuir hors de portée de Maktouf.

Le match est lancé, et désormais, le Stade mène et pas seulement, protégeant son «rideau de fer» au passage, bien que lors du money time du premier half, le portier Farhati ait dû sortir le grand jeu pour repousser les rushs cabistes. On en restera là pour cette première période où le Stade a été clinique et le CAB inactif, la plupart du temps.

De retour de pause, le CAB de Chokri Bejaoui se rue vers l'avant mais à deux reprises le gardien s'interpose et garde le Stade en vie. Vers l'heure de jeu, le ST subit toujours, mais le CAB n'arrive décidément pas à forcer le coffre bardolais. 70', le CAB manque de peu de rétablir l'équilibre sur un coup franc sortant mal anticipé par Farhati.

Le CAB avance, mais se découvre. Le Stade n'en profitera pas cependant, le temps que le buteur Ndiaye récidive et double la mise à la 91'. Le Stade est en roue libre, le CAB constate et on en restera là. Le ST reprend les commandes et reste la seule équipe de L1 invincible jusque-là.

CAB : Youssef Maktouf, Mohamed Amine Allala, Amine Jaballah, Rayan Rehimi, Mohamed Aziz Gasmi, Aymen Amri (Firas Ben Othman), Issa Kane (Malek Mhiri), Ibrahima Cissokho (Zied Berrima), Momar Diop Seydi (Wahid Timi), Ahmed Amri, Madione Mbaye (Youssef Falahi).

ST : Noureddine Farhati, Hedi Khalfa, Marouane Sahraoui, Skander Sghaier, Aziz Saihi (Rifaa Riahi), Amath Ndaw, Alysson Adriano (Youssef Saafi), Rayan Smaali (Amine Khemissi), Firas Aifia (Wael Ouerghemi), Amanallah Haboubi (Boubakar Camara), Amadou Dia Ndiaye.