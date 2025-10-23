Tunisie: Ligue 2 - 6e journée - L'US Tataouine sur du velours ?

Kalâa Sport à l'épreuve du déplacement.
La 6e journée de L2 se déroulera en trois temps. Dès samedi, en poule A, l'US Tataouine, meneur du groupe, recevra l'Association Mégrine Sport, club situé au milieu du tableau.
Avantage à l'ex-pensionnaire de la L1, quoique l'AMS peut créer la surprise. En début de week-end aussi, le BSB, dauphin du leader, ira défier l'ESHS dans son fief du Bouali Lahouar. Encore en rodage, l'Espoir aura fort à faire en croisant Baath Bouhajla.
A Menzel Bourguiba, le SAMB croise le Croissant Chebbien, en embuscade jusque-là. Dans le même temps, le CS Msaken, lui aussi à l'affût du moindre essoufflement des meneurs, se produira chez les Fatimides de Mahdia où El Makarem compte sur ce match pour prendre de la hauteur.
Enfin, pour clore les matchs de samedi, les insulaires de l'OC Kerkennah, derniers au classement, reçoivent l'Astre de Agareb, un onze qui compte deux unités d'avance sur la lanterne rouge. Volet rencontres du groupe A, notons enfin que les Verts du CSHL, codauphins de l'UST, reçoivent lundi le Sfax RS, en besoin de points, alors qu'à Ben Arous, le même jour, le Sporting local accueille l'US Bousalem, club qui doit valider pour ne pas s'enliser davantage.
Dimanche, place aux matchs du groupe B où Kalâa Sport, leader de poule, ira défier le CS Korba, club mal classé. Dans le sillage de KS, EGSG, codauphin, reçoit le Progrès de Sakiet Eddaier, club médian. Dans le même temps, l'autre dauphin, l'US Ksour Essef, aura fort à faire chez Jendouba Sport.
Le programme
Samedi 25 octobre
Groupe A
SA Menzel Bourguiba-CS Chebba
ES Hammam-Sousse-BS Bouhajla
EM Mahdia-CS Msaken
OC Kerkenah- AS Agareb
US Tataouine-Mégrine Sport
Dimanche 26 octobre
Groupe B
AS Ariana-CS Redayef
CS Korba-Kalâa Sport
Jendouba Sport-US Ksour Essef
SC Moknine-AS Kasserine
Olympique Sidi Bouzid-Stade Gabésien
ES Bouchemma-AS Jelma
EGS Gafsa-PS Sakiet Eddaier
Lundi 27 octobre
Groupe A
SC Ben Arous-US Boussalem
CS Hammam-Lif-Sfax Railways Sports
NB : Coup d'envoi à 14h30.