Tunisie: Ligue 2 - 6e journée - L'US Tataouine sur du velours ?

Kalâa Sport à l'épreuve du déplacement.

La 6e journée de L2 se déroulera en trois temps. Dès samedi, en poule A, l'US Tataouine, meneur du groupe, recevra l'Association Mégrine Sport, club situé au milieu du tableau.

Avantage à l'ex-pensionnaire de la L1, quoique l'AMS peut créer la surprise. En début de week-end aussi, le BSB, dauphin du leader, ira défier l'ESHS dans son fief du Bouali Lahouar. Encore en rodage, l'Espoir aura fort à faire en croisant Baath Bouhajla.

A Menzel Bourguiba, le SAMB croise le Croissant Chebbien, en embuscade jusque-là. Dans le même temps, le CS Msaken, lui aussi à l'affût du moindre essoufflement des meneurs, se produira chez les Fatimides de Mahdia où El Makarem compte sur ce match pour prendre de la hauteur.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Enfin, pour clore les matchs de samedi, les insulaires de l'OC Kerkennah, derniers au classement, reçoivent l'Astre de Agareb, un onze qui compte deux unités d'avance sur la lanterne rouge. Volet rencontres du groupe A, notons enfin que les Verts du CSHL, codauphins de l'UST, reçoivent lundi le Sfax RS, en besoin de points, alors qu'à Ben Arous, le même jour, le Sporting local accueille l'US Bousalem, club qui doit valider pour ne pas s'enliser davantage.

Dimanche, place aux matchs du groupe B où Kalâa Sport, leader de poule, ira défier le CS Korba, club mal classé. Dans le sillage de KS, EGSG, codauphin, reçoit le Progrès de Sakiet Eddaier, club médian. Dans le même temps, l'autre dauphin, l'US Ksour Essef, aura fort à faire chez Jendouba Sport.

Le programme

Samedi 25 octobre

Groupe A

SA Menzel Bourguiba-CS Chebba

ES Hammam-Sousse-BS Bouhajla

EM Mahdia-CS Msaken

OC Kerkenah- AS Agareb

US Tataouine-Mégrine Sport

Dimanche 26 octobre

Groupe B

AS Ariana-CS Redayef

CS Korba-Kalâa Sport

Jendouba Sport-US Ksour Essef

SC Moknine-AS Kasserine

Olympique Sidi Bouzid-Stade Gabésien

ES Bouchemma-AS Jelma

EGS Gafsa-PS Sakiet Eddaier

Lundi 27 octobre

Groupe A

SC Ben Arous-US Boussalem

CS Hammam-Lif-Sfax Railways Sports

NB : Coup d'envoi à 14h30.