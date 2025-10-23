Tunisie: Nabeul - Célébration, ce samedi, de la journée nationale du paralympisme

Dans le cadre de la célébration de la Journée nationale du paralympisme, et en appui aux efforts visant à renforcer l'inclusion des personnes en situation de handicap dans la vie sportive et sociale, le Comité National Paralympique Tunisien (CNPT) organise, le 25 octobre, une série d'activités à la salle couverte de Bir Chellouf à Nabeul.

Cet important rendez-vous annuel vise à promouvoir la culture du sport chez les porteurs de handicap, à travers l'organisation d'activités sportives variées leur offrant l'opportunité de s'exprimer, de révéler leur potentiel et de s'épanouir, a souligné le président du CNPT, Mohamed Mzoughi.

Plusieurs fédérations sportives accompagneront le CNPT lors de cette manifestation, a-t-il précisé dans une déclaration à l'agence TAP, englobant le para-athlétisme, le para-tennis de table, le para-badminton, le boccia, le para-aviron, le para-tir et le basket-ball en fauteuil.

Près de 350 participants sont attendus, avec une présence remarquable de 20 associations et centres spécialisés issus du gouvernorat de Nabeul, a déclaré Mzoughi ; estimant qu'il s'agit là d'une opportunité pour découvrir de nouveaux talents prometteurs, aptes à renforcer l'élite nationale dans les différentes disciplines.

Le Comité paralympique a, par ailleurs, porté une attention particulière aux enfants autistes, en les associant pleinement à cette journée. Un programme spécifique, alliant activités sportives et récréatives adaptées à leurs besoins, a été mis en place afin de favoriser leur intégration sociale et de stimuler le développement de leurs capacités motrices et de communication.

Outre les activités sportives, le programme de la Journée comprend également des spectacles et des ateliers artistiques dans plusieurs spécialités paralympiques, en présence de techniciens, d'entraîneurs et de médecins spécialistes.

Le CNPT a tenu à inviter plusieurs champions paralympiques tunisiens de renommée mondiale, au riche palmarès et au parcours inspirant, tels que Raoua Tlili, Raja Jebali, Yassine Gharbi et Mohamed Nidhal Khelifi ; afin de créer une atmosphère motivante qui encourage les participants.

Des activités parallèles seront également organisées afin de sensibiliser aux droits des personnes en situation de handicap, et renforcer leur participation active à la vie sociale.