Tunisie: Un navire à hydrogène français fait escale à Bizerte pour une mission écologique

L'Ambassade de France en Tunisie a annoncé, ce jeudi matin, l'escale du navire "Energy Observer" à Tunis, dans le cadre d'une mission scientifique et médiatique consacrée aux champs de posidonies au large de Bizerte.

Basé à Saint-Malo, "Energy Observer" est un catamaran français à hydrogène, autonome en énergie, pionnier dans la navigation durable. Mis à l'eau en 2017 et développé en collaboration avec les ingénieurs du CEA-Liten, il illustre l'efficacité d'un système énergétique 100 % renouvelable, combinant propulsion vélique, panneaux photovoltaïques et production d'hydrogène par électrolyse de l'eau.

Ce navire emblématique a déjà réalisé plusieurs tours du monde sans émettre de gaz à effet de serre, devenant un laboratoire flottant de la transition énergétique et un ambassadeur des solutions durables.

L'escale tunisienne s'inscrit dans la continuité des initiatives franco-tunisiennes de coopération scientifique et environnementale, notamment autour de la protection des écosystèmes marins.