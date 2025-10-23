Cote d'Ivoire: Législatives 2025 - Les candidatures ouvertes du 31 octobre au 12 novembre

La CEI fixe les conditions de candidature pour les élections du 27 décembre. La Côte d'Ivoire s'engage sur la voie du renouvellement de sa représentation nationale. La Commission électorale indépendante (CEI) a annoncé, dans un communiqué rendu public, l'ouverture du dépôt des candidatures pour les élections législatives prévues le samedi 27 décembre 2025.

Selon la CEI, les dossiers seront reçus du 31 octobre au 12 novembre 2025 inclus, conformément aux dispositions des articles 70 à 80 du Code électoral.

Cette étape marque le coup d'envoi officiel du processus de renouvellement des membres de l'Assemblée nationale. Elle fait suite au décret n°2025-656 du 30 juillet 2025, signé par le Président de la République, convoquant les collèges électoraux pour ces élections capitales dans la vie démocratique du pays.

Des conditions claires pour se porter candidat

La CEI précise que toute personne désireuse de briguer un mandat de député doit remplir plusieurs conditions.

Le candidat doit être âgé d'au moins 25 ans, être de nationalité ivoirienne d'origine ou naturalisé depuis au moins dix ans, et être inscrit sur la liste électorale.

Il ne doit jamais avoir renoncé à la nationalité ivoirienne et doit résider de manière continue en Côte d'Ivoire durant les cinq années précédant le scrutin, sauf cas particuliers tels que les diplomates, fonctionnaires internationaux ou exilés politiques.

Par ailleurs, les candidats ayant déjà exercé des fonctions électives locales -- présidents de conseil régional, maires, adjoints ou conseillers municipaux -- doivent ne pas avoir été démis d'office pour malversations, sous peine d'inéligibilité.

Chaque candidature devra également être accompagnée d'un cautionnement de 100 000 francs CFA.

Un processus placé sous le sceau de la transparence

En publiant ces dispositions, la CEI réaffirme son engagement à garantir un processus électoral transparent, inclusif et apaisé. Elle invite les partis politiques, les candidats indépendants et l'ensemble des citoyens à respecter le calendrier et les règles établies, afin d'assurer la crédibilité du scrutin législatif de décembre 2025.

Ces élections, qui permettront de désigner les représentants du peuple à l'Assemblée nationale, constituent une nouvelle étape dans le renforcement de la démocratie ivoirienne.