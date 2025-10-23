Sénégal: Le Président engage son gouvernement à maîtriser les prix et renforcer la performance économique

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a présidé ce mercredi 22 octobre 2025, le Conseil des ministres.

Cette réunion a été l'occasion pour le Chef de l'État d'appeler à un dialogue budgétaire transparent et responsable, au service de la relance économique et du bien-être des populations.

Rappelant le dépôt du projet de Loi de Finances 2026 à l'Assemblée nationale, le 15 octobre dernier -- date marquant l'ouverture de la session ordinaire unique du Parlement -- le Président de la République a salué le travail accompli par le Premier ministre, le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, le ministre des Finances et du Budget, ainsi que l'ensemble du Gouvernement.

Il a souligné que ce projet de budget adopté les orientations du Plan de redressement économique et social (PRES) et de l'Agenda national de transformation, piliers de la Vision Sénégal 2050.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le Chef de l'État a tenu à rappeler que la session budgétaire représente un moment fort de dialogue démocratique, de vérité et de transparence.

Il a invité les membres du Gouvernement à défendre, devant la Représentation nationale, des politiques et programmes clairs, capables d'accélérer :

la relance de l'investissement productif et de l'emploi,

le développement du secteur privé,

et l'amélioration du bien-être des populations sur tout le territoire national.

Le Président Bassirou Diomaye Faye a également demandé au Premier ministre, au ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, ainsi qu'au ministre des Finances et du Budget, de procéder à une évaluation rigoureuse des impacts du PRES et de la Stratégie nationale de développement (SND), afin d'ajuster les politiques publiques aux réalités économiques et sociales du moment.

Dans la mise en oeuvre du PRES, le Chef de l'État a insisté sur l'urgence de maîtriser les prix des denrées alimentaires et des services de consommation courante, tout en préservant le pouvoir d'achat des ménages.