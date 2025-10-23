Sénégal: Gendarmerie nationale - Vaste opération contre l'escroquerie et le trafic de migrants à Dakar et Kaolack

La Gendarmerie nationale a mené, cette semaine, deux importantes opérations ciblant à la fois l'escroquerie internationale et le trafic de migrants.

La première opération, conduite le 21 octobre 2025 par la Section de Recherches de Dakar, fait suite à la dénonciation d'un ressortissant étranger se déclarant victime d'escroquerie de la part de membres de l'entreprise internationale « QNET ».

Les investigations ont permis de démanteler un vaste réseau actif à Dakar, aboutissant à l'interpellation de cinquante (50) individus de différentes nationalités et à la saisie de matériel informatique.

Selon les premiers éléments recueillis, les mis en cause utilisaient des manoeuvres frauduleuses pour recruter de jeunes personnes, leur proposant de prétendues formations en gestion de projets, développement personnel ou autres domaines, contre des frais d'inscription pouvant atteindre un million de francs CFA.

Dans la même dynamique, une autre opération menée par la Brigade de Gendarmerie de Sokone, le 22 octobre 2025, a permis l'interception d'un véhicule en partance pour la Gambie, transportant quinze (15) candidats à l'émigration irrégulière, ainsi que deux (02) organisateurs et un (01) complice présumé.