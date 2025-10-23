Sénégal: Trafic de drogue - 11kg 800 g de Haschich saisis à l'Aibd

La Brigade des Douanes du Tourisme, relevant de la Subdivision des Douanes de l'Aéroport international Blaise Diagne a procédé à une nouvelle saisie de drogue.

Cette fois, il s'agit de 120 paquets de haschich, pour un poids total de 11 kg 800 grammes, découverts le samedi 18 octobre 2025, vers 12 h 30, dans la zone « Arrivée » de l'aéroport.

Selon une note des Douanes, la drogue était dissimulée dans des pots de Nesquik soigneusement rangés dans les bagages de deux passagères sénégalaises en provenance de Paris. Les premiers éléments de l'enquête ont permis d'établir que ces dernières n'étaient que des courrières d'un réseau criminel bien organisé.

Dans la foulée, les agents de la Brigade du Tourisme ont mené, en collaboration avec l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS), une opération de livraison surveillée au quartier Liberté 3, à Dakar. Cette action coordonnée a permis l'arrestation de deux autres individus soupçonnés d'appartenir au même réseau.

Les quatre mis en cause ont été déférés au Parquet de Mbour pour les suites judiciaires.