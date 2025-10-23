Sénégal: Fin de mandat de Malick Ngom - Les acteurs de l'arène retiennent leur souffle

Nommé en octobre dernier par la ministre des Sports pour un mandat d'un an à la tête du Comité national de gestion (Cng), Malick Ngom s'apprête à passer le témoin. Son départ, prévu le 31 octobre, ouvre une période d'incertitude dans une discipline où beaucoup espéraient une transition vers une gestion fédérale.

En un an, Malick Ngom aura assuré la gestion administrative et organisationnelle de la lutte dans un contexte délicat, marqué par des réformes en suspens et des attentes multiples. À une semaine de la fin de son mandat, le milieu de la lutte retient son souffle. Qui prendra la relève ?

Le ministère des Sports n'a encore rien officialisé, alors que le processus de mise en place de la Fédération sénégalaise de lutte (Fsl) reste bloqué. L'ouverture officielle de la saison 2025-2026 reste ainsi hypothétique. Même Malick Ngom, en fin de mandat, ignore s'il sera reconduit provisoirement ou remplacé avant la mise en place de la fédération. Résultat : l'arène tourne au ralenti, dans l'attente d'un signal du « chef ». Ce blocage survient pourtant à un moment stratégique.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Avec la Coupe d'Afrique des nations (Can) 2025 prévue en décembre au Maroc, le mois de Ramadan et la Coupe du monde de football en juin prochain prévue aux États-Unis, Canada et au Mexique, la lutte risque de manquer de fenêtres pour organiser ses grands rendez-vous. Les puristes redoutent déjà une saison amputée, tandis que les amateurs espèrent une issue rapide.

L'espoir reste que le ministère des Sports trouve, dans les plus brefs délais, une solution consensuelle et durable. Une gestion fédérale crédible et autonome permettrait enfin à la lutte sénégalaise de franchir un cap, après des années d'expérimentations sous tutelle administrative. Malick Ngom, arbitre international de lutte, avait été nommé par arrêté ministériel pour remplacer Ibrahima Sène dit Bira, arrivé en fin de mandat.

Pour la mise en place de la future fédération sénégalaise de lutte, plusieurs personnalités se sont déclarées candidates à la présidence. Il s'agit de Ndèye Ndiaye « Tyson », Kéba Kanté, Mamadou Diakhaté dit Diak's, Hyacinthe Ndiaye dit Manga 2, ancien lutteur et Pape Biram Bigué Mbaye, policier à la retraite.