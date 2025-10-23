Cote d'Ivoire: Présidentielle - Pour les habitants de Duékoué, l'économie doit être la priorité

Alors que la campagne pour la présidentielle bat son plein, quelles sont les attentes des électeurs ? À Duékoué, ville de l'ouest de la Côte d'Ivoire, les intérêts économiques semblent prédominer. Constat dans cette ville carrefour, tournée vers le Liberia et la Guinée.

Dans le centre de Duékoué, il y a ceux qui apprécient le rythme de la campagne électorale. À l'image de monsieur Fofana, qui tient une boutique de meubles. « La campagne actuellement, c'est comme d'habitude. Cette année, la différence, c'est qu'on sent qu'il y a beaucoup de sécurité. Il n'y a pas d'inquiétude, tout va bien ! Du coup, on va aller voter tranquillement », témoigne-t-il.

Au marché de Kokoman, plusieurs commerçants marquent leur indifférence à la politique. À quelques encablures, un vieil homme vend des matériaux de construction. Pour lui, ce qui compte, c'est avant tout le business. « Ça va bien améliorer l'économie des pays. Sinon le changement des présidents, ça n'a aucune importance. Les seules valeurs universelles qui comptent, ici dans le pays, ou partout ailleurs, c'est le business », assure-t-il.

Les jeunes entrepreneurs en difficulté

Le dernier gouvernement a mis l'accent sur la politique d'insertion des jeunes dans la vie professionnelle. Malgré ces efforts, certains entrepreneurs se heurtent encore à des difficultés. « J'attends beaucoup de financements pour la jeunesse, parce qu'il y a beaucoup de promesses. Si vous voulez prendre un magasin pour mener une petite activité, c'est compliqué à cause des cautions. Aujourd'hui, pour un magasin qui coûte 20 000 francs, on peut vous demander 100 000, 200 000 ou 400 000 francs CFA de caution ! », explique le jeune homme.

Au cours de la campagne, tous les candidats ont pu exposer leurs projets économiques, promettant notamment de mettre l'accent sur l'industrialisation et sur la mise en valeur des produits locaux.