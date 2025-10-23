À Kafountine, dans le département de Bignona, région de Ziguinchor, plus de 3000 personnes ont été enrôlées lors d'une audience foraine. Une opération à fort impact social, destinée à doter les populations déplacées ou réfugiées d'actes d'état civil, dans le cadre du Plan Diomaye pour la Paix en Casamance.

Dans cette commune du département de Bignona, dans la région de Ziguinchor, frontalière à la Gambie, cette audience foraine, qui a mobilisé les populations de la zone, a permis, hier mercredi, l'enrôlement de plus de 3000 personnes pour l'obtention d'actes de naissance. Cette initiative vise à combler un vide administratif lourd de conséquences pour les populations déplacées ou victimes du conflit en Casamance.

Selon le maire de Kafountine, David Diatta, cette opération s'inscrit pleinement dans la mise en oeuvre du Plan Diomaye pour la Paix en Casamance, qui fait de l'état civil une priorité. «L'audience foraine organisée vient dans le contexte de la mise en oeuvre du Plan Diomaye pour la Casamance, liée à la problématique de l'état civil qui est une réalité dans la région», a expliqué l'édile.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour l'élu local, il s'agit d'un double enjeu : «Cela permet d'encourager les déplacés de retour qui sont sans acte d'état civil, et de consolider la paix en Casamance. Le président de la République et le Premier ministre en ont fait une priorité. C'est le moment de les remercier, ainsi que les autorités judiciaires qui ont été très sensibles à cette question», a-t-il déclaré.

L'objectif initial a même été dépassé. «Nous avons enrôlé plus de 3000 cas de naissance, en plus des 2000 déjà traités. On peut dire que l'objectif est largement atteint à Kafountine», s'est réjoui le maire.

Au-delà de la régularisation administrative, cette audience foraine constitue un acte fort pour la reconstruction sociale de la Casamance. Elle contribue à rétablir la confiance entre les populations et les institutions, un pilier essentiel dans une région marquée par des décennies d'instabilité et un nombre important de déplacés et de réfugiés, notamment en Gambie voisine.

En redonnant une existence légale à des milliers de citoyens «oubliés», l'opération participe activement au processus de paix et de réconciliation dans une région qui aspire désormais à tourner la page du conflit.