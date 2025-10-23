L'organisation à but non lucratif Speak of Africa a lancé, à Saly-Portudal, la deuxième édition de son programme phare, les Voix africaines de la science, lors d'une rencontre marquée par un engagement fort pour la promotion de la recherche en santé sur le continent.

Dirigée par Mme Yaye Sofiatou Diop (Yai Sophie Etu Job), Directrice Partenariat et Développement de l'organisation, cette initiative vise à positionner les scientifiques africains comme des acteurs clés dans le développement de solutions adaptées aux défis sanitaires africains. Il s'agit d'un programme pour donner une voix aux scientifiques africains

Après une première édition axée sur la lutte contre la désinformation pendant la pandémie de COVID-19, cette nouvelle phase du programme intervient dans un contexte de raréfaction des ressources financières pour la recherche. Vingt (20) scientifiques issus de quatre (04) pays - Sénégal, Côte d'Ivoire, Kenya et Afrique du Sud - participent à une formation intensive pour maîtriser les rouages de la communication médiatique.

L'objectif, c'est d'accroître leur visibilité et leur influence à l'échelle nationale, régionale et internationale, afin de porter eux-mêmes les solutions développées sur le continent. «Les scientifiques africains doivent être les premiers ambassadeurs de leurs travaux. Ce programme leur donne les outils pour collaborer efficacement avec les médias et faire entendre leur voix», a déclaré Mme Yai Sophie Etu Job, lors de son intervention.

La recherche en santé est, pour elle, un levier stratégique. Ce qui fait que le choix de centrer cette édition sur la recherche en santé n'est pas anodin. La Recherche, le Développement et l'Innovation (R&D&I) sont au coeur des réponses aux crises sanitaires, comme celles de la COVID-19 ou du Mpox. A travers le développement des vaccins, des médicaments et des solutions innovantes, la R&D&I va constituer un pilier pour améliorer les conditions de santé des populations africaines.

À travers des actions de plaidoyer, Speak of Africa poursuit deux objectifs stratégiques : Une meilleure intégration politique : Encourager l'inclusion des questions de R&D&I dans les politiques de santé au niveau continental ; Une mobilisation financière accrue : Soutenir les efforts pour obtenir des financements conséquents dédiés à la recherche et à l'innovation.

Un exemple concret de ce plaidoyer est le projet de développement d'une industrie pharmaceutique au Sénégal, un chantier ambitieux qui nécessite des investissements significatifs pour voir le jour. La rencontre de Saly sonne dès lors comme un appel à l'action pour l'avenir de la santé en Afrique.

En formant ces scientifiques à devenir des communicants aguerris, Speak of Africa ambitionne de transformer le paysage de la recherche en santé en Afrique. En amplifiant la voix des chercheurs et en plaidant pour des politiques et des financements adaptés, l'organisation pose les jalons d'un avenir où l'Afrique sera au coeur des solutions à ses propres défis sanitaires.

«La recherche africaine ne doit plus être en marge des débats mondiaux. Avec Les Voix africaines de la science, nous donnons aux chercheurs les moyens de façonner l'avenir de la santé sur notre continent», a conclu Mme Yaye Sofiatou Diop.