Sénégal: Affaire dette cachée - L'effet boomerang contre Macky Sall

L'ancien chef de l'État, Macky Sall, qui avait fait de la bonne gouvernance le pilier central de sa gestion dès son arrivée au pouvoir, risquerait en être la première victime. Et ce, même si le débat sur sa responsabilité juridique dans cette affaire dite de « dette cachée » continue d'opposer les juristes par presse interposée.

Alors que la question de sa responsabilité juridique sur la dette contractée sous son régime continue d'alimenter la controverse médiatique entre juristes, cette affaire résonne comme une forme de revanche du destin pour l'ancien président.

En effet, quatrième chef de l'État du Sénégal, Macky Sall avait bâti son discours politique autour de la transparence et de la reddition des comptes. D'où son célèbre slogan : « la patrie avant le parti », pour signifier que les décisions et actions de son gouvernement seraient guidées par l'intérêt national et non par celui de son parti.

À peine installé dans ses fonctions, il avait ainsi relancé la Cour de répression de l'enrichissement illicite (CREI), une juridiction spéciale créée en 1981 mais restée longtemps en sommeil. Sa particularité réside dans le renversement de la charge de la preuve. Peu après cette relance, la CREI, à travers son procureur spécial de l'époque -- aujourd'hui député de la majorité Pastef -- Alioune Ndao, avait annoncé une liste de vingt-cinq anciens dignitaires visés par la procédure de reddition des comptes.

Cependant, seul Karim Wade, fils de son ex-mentor Abdoulaye Wade, fut finalement poursuivi et condamné. Sa convocation, alors que Macky Sall présidait l'Assemblée nationale, pour être auditionné dans le cadre de la gestion des projets de l'État en prélude à l'Organisation de la Conférence islamique (OCI) de 2008, avait d'ailleurs marqué le début de la rupture entre les deux hommes. Condamné, puis contraint à l'exil, Karim Wade sera la principale victime de cette croisade contre l'enrichissement illicite.

L'autre figure politique marquante de cette politique dite de bonne gouvernance sera Khalifa Ababacar Sall, actuel leader de la plateforme Taxawu Sénégal. À l'époque tout-puissant maire de Dakar, pour avoir résisté successivement aux régimes de Wade et de Macky Sall lors des élections locales de 2009 et 2014, il sera accusé en 2017 de « détournement de deniers publics » sur la base d'un rapport de l'Inspection générale d'État jamais déclassifié.

Reconnu coupable de « faux et usage de faux en écriture de commerce, faux et usage de faux dans des documents administratifs et escroquerie portant sur des deniers publics », il sera condamné à cinq ans de prison et à une amende de cinq millions de francs CFA.

Aujourd'hui, plus de cinq ans après, l'affaire de la dette cachée révélée par le Premier ministre Ousmane Sonko lors de la conférence de presse du gouvernement en septembre 2024, puis confirmée par un rapport de la Cour des comptes publié en février 2025 et, plus récemment, par la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva, le 16 octobre dernier, apparaît comme un véritable retour du bâton pour Macky Sall.