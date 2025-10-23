Sénégal: Matarn - Caravane Mixte contre le Paludisrne et les Cancers du Sein et du Col de l'Utérus

Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique à travers le Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP), en collaboration avec le Ministère de la Femme, de l'Action Sociale et des Solidarités à travers le Fonds de Solidarité National (FSN), a initié, depuis, hier, à Matam, une caravane pour renforcer la lutte contre, le paludisme et le cancer du sein et du col de l'utérus, deux fléaux majeurs de santé publique au Sénégal.

Cette mobilisation sociale a été lancée par Mme Maimouna Dièye, ministre de la Femme, de l'Action Sociale et des Solidarités dans la région de Matam, concomitamment avec la journée des opérations de transferts monétaires à 2 161 ménages vulnérables du Projet de Réponse à l'Insécurité Alimentaire, relevant de son ministère, en présence des autorités administratives, territoriales, partenaires et plusieurs acteurs communautaires.

Lors de la journée, Maimouna Dièye a fait savoir, qu'à l'instar d'autres localités du Sénégal, la région de Matam a traversé une période difficile marquée par des crues exceptionnelles du fleuve Sénégal, qui ont causé des inondations et des pertes matérielles importantes dans plusieurs localités.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ajoutant aussi « qu'au plan sanitaire, la région est également confrontée à une charge élevée de morbidité liée au paludisme, ainsi qu'à une prévalence préoccupante des cancers du sein et du col de l'utérus, des pathologies dont la détection tardive aggrave la mortalité féminine ».

Une situation devant laquelle, « le Fonds de la Solidarité Nationale, le ministère de la santé et de l'hygiène publique à travers le Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP) et ses partenaires ont joint leurs efforts pour allier assistance sociale, prévention sanitaire et mobilisation communautaire autour d'un même objectif : bâtir un Matam résistant et en bonne santé ».

Relevant l'importance de la caravane qui s'inscrit dans la continuité des efforts entrepris par le gouvernement du Sénégal pour atteindre les objectifs de santé publique mondiale, la ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, a demandé à ses soeurs à aller se faire dépister et les filles se faire vacciner contre le virus du papillome humain (Vph), principal responsable du cancer du col de l'utérus.

Dans la dynamique, elle a exhorté les autorités locales et les comités de suivi à la vigilance constante pour assurer le bon déroulement du programme et les populations à l'utilisation obligatoire des moustiquaires imprégnées pour lutter contre le paludisme.

« Hivernage zéro palu, zéro cancers »

La caravane mixte dénommée « Hivernage zéro palu, zéro cancers », sous l'impulsion du programme national de lutte contre le paludisme, en partenariat avec le Fonds de solidarité nationale (FSN) et le ministère de la Famille et des Solidarités, va être axée sur la prévention contre le paludisme, mais aussi sur les cancers du sein et du col de l'utérus. Sur le terrain, le professeur Aliou Thiongane, coordonnateur du PNLP a fait savoir que durant une semaine, la caravane va sillonner tous les postes de santé du département de Matam.

« A l'image de ce que nous avons fait à Dakar, en collaboration avec les acteurs de la santé au niveau du département de Matam, nous ferons le tour des villages et des postes de santé, pour des entretiens avec les infirmiers chefs de poste (ICP) en déroulant des actions de prévention. Des moustiquaires imprégnées leur seront remises pour qu'elles soient distribuées aux populations, surtout aux personnes vulnérables », informe t-il.

S'agissant des cancers, « la caravane visitera les sites de dépistage de Matam et Ourossogui, ainsi que le poste de santé de Nabadji Civol où des séances gratuites de dépistage des cancers du sein et de col de l'utérus seront organisées ». a déclaré Docteur Aliou Thiongane.

Après le département de Matam et d'autres départements identifiés par le cadre harmonisé, un outil d'analyse consensuelle et rigoureuse, qui permet de classer la sévérité de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle selon les normes internationales, la caravane prendra fin le 26 octobre à Salamata dans la région de Kédougou.