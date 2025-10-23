Ile Maurice: Rs 1,5 milliard de pertes en dix ans

Les Casinos de Maurice, sous la gestion de la State Investment Corporation Ltd (SIC), ont accumulé des pertes d'environ Rs 1,5 milliard entre 2015 et 2024. Le Premier ministre a dénoncé une gestion laxiste sous l'ancien gouvernement et annoncé une réorganisation complète du secteur. Selon les chiffres communiqués par la SIC, les pertes du groupe Casinos de Maurice ont augmenté de manière continue au fil des années, atteignant des niveaux jugés «catastrophiques».

Les pertes enregistrées sur la période 2015-2024 sont les suivantes : Rs 59 millions en 2015 ; Rs 75 millions en 2016 ; Rs 133 millions en 2017 ; Rs 95 millions en 2018 ; Rs 117 millions en 20189 ; Rs 173 millions en 2020 ; Rs 267 millions en 2022 ; Rs 211 millions en 2021 ; et Rs 327 millions pour les 18 mois jusqu'à juin 2024. Au total, les pertes cumulées atteignent Rs 1,5 milliard en moins d'une décennie.

Navin Ramgoolam a déclaré qu'il était «rare de voir une entreprise du secteur des jeux accumuler de tels déficits», rappelant que les casinos sont censés générer des revenus et non engloutir des milliards de roupies de fonds publics. Selon lui, ces résultats traduisent un manque flagrant de stratégie et de gouvernance sous le précédent gouvernement. Malgré des pertes répétées, aucune mesure corrective n'aurait été mise en oeuvre. «Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les casinos ont été laissés à la dérive, sans restructuration, sans vision et sans contrôle efficace. La situation actuelle est intenable.»

Face à cette situation critique, le Premier ministre a indiqué que la SIC prépare actuellement un plan de redressement pour les Casinos de Maurice. Celui-ci prévoit une réorganisation complète de la structure et de la gestion afin de rationaliser les opérations et de réduire les coûts d'exploitation.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Un plan de retraite anticipée sera également proposé aux employés actuels, dans le but d'alléger les charges salariales tout en assurant une transition ordonnée vers un nouveau modèle de fonctionnement. Parallèlement, la SIC compte relancer un appel d'offres pour la cession des casinos, dans le cadre d'un processus accéléré visant à transférer la gestion à des opérateurs privés plus performants et mieux équipés pour redresser l'activité.