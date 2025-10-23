Ile Maurice: L'Église aux côtés des Agaléens face à la tempête Chenge

Alors que la forte tempête tropicale Chenge menace actuellement Agalega, l'Église catholique exprime toute sa proximité et sa solidarité envers les habitants de l'archipel. Conscient de l'inquiétude que suscite cette situation, Mgr Jean Michaël Durhône a adressé un message d'encouragement et de soutien à la communauté agaléenne.

Dans ses paroles empreintes d'espérance, l'évêque invite chacun à rester uni dans la prière et la confiance, malgré les incertitudes et les difficultés que cette épreuve peut engendrer.

« Que la foi et la solidarité soient vos forces dans ces moments éprouvants », a-t-il souligné. Nous écoutons à présent le message de Mgr Durhône adressé aux Agaléens.