Ile Maurice: Deux altercations liées opposent des voisins, un policier impliqué

Deux incidents distincts mais liés ont éclaté dans la matinée du samedi 4 octobre à La Laura, Saint-Pierre, provoquant l'intervention rapide de la police. Les faits se sont déroulés à Riverside Road et impliquent plusieurs habitants du quartier, dont un inspecteur de police recherché pour agression.

Selon les premiers éléments de l'enquête, un habitant de 39 ans a signalé vers 7 h 20 qu'il avait eu une dispute avec son voisin. Durant l'altercation, le fils de ce dernier, un policier âgé de 42 ans, affecté à Beau-Bassin, serait intervenu et aurait agressé le plaignant à coups de poing. Ce dernier a indiqué ne pas avoir été blessé mais a déposé une plainte formelle pour agression. Le policier impliqué n'était pas en service au moment des faits, ayant terminé son travail quelques heures plus tôt. Le policier concerné est recherché pour être entendu.

Quelques minutes plus tôt, aux alentours de 7 heures, un boutiquier de 73 ans, également résident à Riverside Road, a rapporté un autre incident. Il aurait aperçu un homme d'environ 35 ans marchant avec une femme le long de la route. Arrivé à la hauteur de sa boutique, l'homme aurait tenu des propos vulgaires à l'encontre de sa compagne. Le septuagénaire, choqué, serait intervenu verbalement, ce qui aurait provoqué la colère du trentenaire. Ce dernier l'aurait alors giflé avant de quitter les lieux. La victime n'a pas souhaité être examinée médicalement mais a tout de même déposé une plainte pour agression sur personne âgée.

Les deux affaires ont eu lieu à quelques heures d'intervalle et sont désormais traitées comme liées, les protagonistes appartenant au même voisinage. Les enquêteurs cherchent à déterminer les causes exactes du différend, qui pourrait découler de tensions persistantes entre familles du quartier. Des témoins supplémentaires seront convoqués afin d'éclaircir la séquence des événements.

La police de Saint Pierre a confirmé que la Criminal Investigation Division (CID) a été informée, ainsi que la hiérarchie policière, compte tenu de l'implication d'un policier dans l'affaire.