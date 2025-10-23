Ile Maurice: Un sexagénaire interrogé «under warning» par la CCID

Un retraité sexagénaire habitant l'Îlot Fortier, à Petite-Rivière-Noire, a été interrogé under warning, hier, mercredi 22 octobre, par les enquêteurs du Central Criminal Investigation Department (CCID) dans le cadre d'une affaire d'abus sexuels présumés. Cet interrogatoire a eu lieu en présence de son avocate. Il devra se présenter à nouveau aujourd'hui au CCID pour la suite de son audition.

Selon les informations recueillies, il y a deux plaintes enregistrées contre lui. Les plaignants, un homme et une femme, tous deux habitant Rivière-Noire, affirment avoir été victimes d'abus sexuels de sa part au début des années 2000. Ce serait son neveu et sa nièce et ils auraient été mineurs à l'époque.

Une source policière indique que les faits se seraient déroulés dans la piscine du domicile du retraité, à l'époque où les enfants s'y baignaient régulièrement en sa compagnie. Les enquêteurs cherchent à établir les circonstances exactes de ces abus présumés, ainsi que la période durant laquelle ils auraient eu lieu.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il ressort également que la police s'était rendue, il y a quelques semaines, au domicile du suspect afin de procéder à son interpellation. Cependant, ce dernier n'était pas présent au moment de la descente policière. Il aurait par la suite visionné les images des caméras de surveillance de son domicile et vu la présence de policiers. Ce n'est que cette semaine qu'il a finalement décidé de se rendre de son propre chef au siège de la CCID aux Casernes centrales.

Les enquêteurs poursuivent actuellement l'examen des éléments de preuve et entendent des témoignages. D'autres auditions pourraient avoir lieu durant les prochains jours pour déterminer l'ampleur des faits reprochés et identifier d'éventuelles autres victimes.

Cette affaire, qui remonte à plus de deux décennies, suscite une vive émotion dans la région de Rivière-Noire, où le suspect est bien connu. Les autorités soulignent que toute allégation d'abus sexuel, même survenue plusieurs années auparavant, est traitée avec le plus grand sérieux par les forces de l'ordre.