Sénégal: Les artistes visuels unis pour la cause palestinienne

23 Octobre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par O.B.N

La Plateforme des arts visuels au Sénégal (PAVS) organise, le 30 octobre 2025, un workshop pour exprimer sa solidarité au peuple palestinien. Ce sera au Centre culturel Blaise Senghor, à partir de 10 heures.

Cette palette pour Gaza verra notamment la participation d'artistes du Village des Arts, de graffeurs, de slameurs, de poètes, danseurs, comédiens... Le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme sera de la partie.

Née après une série de crises associatives synonymes de dysfonctionnements dans le milieu artistique, la Plateforme des arts visuels au Sénégal (PAVS) prône une approche novatrice fondée sur la convergence, la mutualisation des savoirs et la solidarité entre acteurs.

Elle ne se définit pas comme une association classique. Mais selon son coordonnateur, Pape Seydi, c'est « une confluence ouverte à tous les acteurs du secteur des arts visuels. Elle reconnaît que la crise du secteur ne se limite pas aux seuls artistes, mais touche l'ensemble du système, à savoir : les galeristes, les critiques d'art, les journalistes spécialisés, les éditeurs et promoteurs d'ouvrages artistiques ».

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.