Sénégal: Les artistes visuels unis pour la cause palestinienne

La Plateforme des arts visuels au Sénégal (PAVS) organise, le 30 octobre 2025, un workshop pour exprimer sa solidarité au peuple palestinien. Ce sera au Centre culturel Blaise Senghor, à partir de 10 heures.

Cette palette pour Gaza verra notamment la participation d'artistes du Village des Arts, de graffeurs, de slameurs, de poètes, danseurs, comédiens... Le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme sera de la partie.

Née après une série de crises associatives synonymes de dysfonctionnements dans le milieu artistique, la Plateforme des arts visuels au Sénégal (PAVS) prône une approche novatrice fondée sur la convergence, la mutualisation des savoirs et la solidarité entre acteurs.

Elle ne se définit pas comme une association classique. Mais selon son coordonnateur, Pape Seydi, c'est « une confluence ouverte à tous les acteurs du secteur des arts visuels. Elle reconnaît que la crise du secteur ne se limite pas aux seuls artistes, mais touche l'ensemble du système, à savoir : les galeristes, les critiques d'art, les journalistes spécialisés, les éditeurs et promoteurs d'ouvrages artistiques ».