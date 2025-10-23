Sénégal: Diaspora bonds, PP, finances sociales et durables - Pistes de diversification des ressources

À fin 2024, la dette publique centrale a atteint 118,8% du Pib. Ce taux, selon Bloomberg, a récemment été relevé à 132% par le Fonds monétaire international (Fmi). Ainsi, pour une gestion et un suivi rigoureux de cette dette, le Sénégal mise sur la Stratégie de gestion de la dette à moyen terme 2025-2027 selon le Document de programmation économique pluriannuel budgétaire.

Elle a pour objectif principal de combler les besoins de financement de l'État dans les meilleures conditions de coûts et de risques. Elle met également l'accent sur le développement du marché domestique et la diversification des sources de financement. La stratégie recommande une augmentation significative de la part des financements en monnaie locale, visant un mix de 59% en monnaie locale et 41% en devises d'ici 2027.

Parmi les initiatives phares, les Diaspora Bonds sont envisagés comme une source innovante de financement, nécessitant des études approfondies et des campagnes de sensibilisation. Par ailleurs, les financements Esg (Environnement, Social et Gouvernance), alignés sur les principes internationaux, offrent également au Gouvernement des opportunités pour soutenir des projets de développement durable.

Le Sénégal prévoit également de diversifier ses sources de financement en explorant les marchés du Moyen-Orient et de l'Asie, tout en renforçant les Partenariats public-privé (Ppp). La création de l'Unité nationale d'appui aux partenariats public-privé (Unappp) et l'adoption de textes encadrant les contrats Ppp devrait ainsi constituer des leviers stratégiques pour mobiliser des ressources privées.

Le plan de financement 2025, annexé au document, détaille les montants à mobiliser, répartis entre financements extérieurs (41%) et domestiques (59%), pour un total de 4 573,92 milliards de FCfa. Cette répartition vise à réduire l'exposition aux risques de change et de taux variables, tout en renforçant la capacité d'absorption du marché domestique.

La Sdmt 2025-2027 s'inscrit, selon le Gouvernement, dans les orientations stratégiques de l'Agenda Sénégal 2050 et de la Stratégie nationale de Développement 2025-2029, qui visent à bâtir une économie compétitive, souveraine et durable.

En adoptant cette approche, le Sénégal ambitionne ainsi de réaffirmer son engagement à gérer sa dette de manière responsable tout en soutenant son développement économique. L'autre but est d'être un acteur proactif dans la gestion de sa dette publique, en intégrant innovation, durabilité et diversification pour répondre aux défis économiques actuels et futurs.