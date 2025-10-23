Sénégal: Lutte contre les cancers - L'Ipms pour le dépistage précoce et la vaccination

L'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad), à travers l'Institut de prévoyance médicale et sanitaire (Ipms), en collaboration avec l'Association des femmes médecins du Sénégal (Afms), a organisé deux journées (21 et 22) de sensibilisation et de dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus. Le thème proposé est : «Ensemble, luttons contre les cancers féminins », l'activité a été une occasion de vacciner des filles âgées entre 9 à 14 ans contre le Papilloma virus humain (Hpv), et le tétanos. Des actions de planification familiale ont aussi été menées.

Selon le Pr Mamadou Moustapha Dieng, oncologue, radiothérapeute, directeur de l'Institut du cancer, la maladie touche 1.800 femmes par an. Il a informé que 20% des cancers du coup et du nez sont liés au tabac comme 80 % des cancers du poumon.

«Il y a les facteurs intrinsèques issus de l'absence de régulation de ces antioncogènes, qui est un phénomène naturel dont le dysfonctionnement peut provoquer le cancer. Tout ce qui peut provoquer la goutte, l'hypertension, le diabète peut aussi mener au cancer », a ajouté le Pr Dieng. Il a par ailleurs déconseillé la mammographie pour les femmes de moins de 40 ans, tout en prohibant la dépigmentation qui est un facteur favorisant du cancer de la peau.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour Nafissatou Oumar Touré Badiane, directrice de l'Ipms de l'Ucad, la prévention est essentielle car dès que le diagnostic est posé, il y a énormément de conséquences médicales mais aussi socio-familiales derrière. « Nous demandons à nos soeurs de se faire dépister car, décelés précocement, 89% des cas de cancers peuvent être guéris », a dit la directrice.