Madagascar: Foncier - Les usagers dénoncent la lenteur des procédures

L'obtention des documents fonciers reste un défi. Une campagne d'écoute est lancée pour recueillir les doléances et résoudre rapidement les problèmes des usagers.

Les démarches pour obtenir des documents fonciers connaissent encore des retards importants, malgré les réformes entreprises par les services des Domaines. Les citoyens et les professionnels de l'immobilier se plaignent de procédures longues et complexes, qui peuvent s'étendre sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avant que les titres fonciers ou autres documents officiels ne soient délivrés.

Selon plusieurs usagers, cette lenteur s'explique par l'accumulation de dossiers en attente et par des procédures administratives parfois redondantes. Cette situation provoque des frustrations chez les particuliers souhaitant sécuriser leur propriété, ainsi que chez les investisseurs.

« Nombreux sont les usagers comme moi qui dénoncent le retard excessif dans la délivrance d'un certificat d'immatriculation et de situation juridique (CISJ), alors que ce document est indispensable pour la vente, la mutation, la donation ou le partage d'un terrain ou d'une maison », indique Suzanne Razafindrasoa, mère de famille.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Modernisation

« La procédure de mutation prend vraiment beaucoup de temps. On ne sait pas non plus quand le dossier sera traité. Parfois, il faut attendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois... Si vous n'avez pas assez d'argent, votre dossier n'avance pas », déplore Benja Andriarimalala, un autre usager.

Le problème des livres fonciers détériorés a été particulièrement soulevé par les usagers. Les techniciens en ont déjà fait une priorité afin de résoudre rapidement cette difficulté et de permettre la poursuite des activités dans la sérénité, au bénéfice de tous.

Les autorités des Domaines ont indiqué qu'elles travaillent à moderniser les systèmes de traitement des dossiers, notamment grâce à la digitalisation des services. Toutefois, la mise en oeuvre reste progressive, et il faudra encore du temps pour que les citoyens ressentent un réel impact sur la rapidité des procédures.

Cependant, les personnes ayant des problèmes, des suggestions ou des doléances sont invitées à se rendre à la campagne intitulée « Semaine d'écoute et de réception des doléances », initiée par la Direction générale des services fonciers (DGSF), à Anosy, indique Vavitiana Rajaobelina, présidente du Syndicat des inspecteurs de Domaines et de la propriété foncière de Madagascar (SIDPFM).

L'objectif principal est de se rapprocher de la population, d'écouter ses préoccupations et de résoudre immédiatement les problèmes rencontrés dans le domaine du foncier et de la topographie (Topo-Domaines).