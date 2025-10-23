Madagascar: Caf Awards 2025 - Le coach Roro parmi les dix nominés

Madagascar aura fièrement un représentant : le coach Romuald Rakotondrabe, nominé à l'élection du meilleur coach aux CAF Awards 2025.

Sans précédent. La Confédération africaine de football (CAF) a publié hier les listes des dix nominés de chaque catégorie pour l'année 2025. Le sélectionneur des Barea A', médaillé d'argent à la 8e édition du Championnat d'Afrique des nations (CHAN) au Kenya au mois d'août, Romuald Félix Rakotondrabe figure dans la liste des dix nominés en course pour le trophée des CAF Awards 2025 pour les coachs de l'équipe masculine.

Les neuf autres nominés sont : le Cap-verdien Bubista, l'Égyptien Hossam Hassan, le Croate expatrié en Égypte Krunoslav Juric, le Tunisien Sami Trabelsi, le Tunisien évoluant au Maroc Moïne Chaâbani, Tarik Sektioui d'origine marocaine et néerlandaise, le Belgo-Marocain Mohamed Ouahbi, le Franco-Marocain Walid Regragui et le Sénégalais Pape Thiaw. La date et le lieu de la cérémonie n'ont pas encore été dévoilés.

La sélection malgache dirigée par le coach Roro a été sacrée vice-championne d'Afrique des nations (CHAN) et avait remporté la médaille d'argent au mois d'août au Kenya. L'actuel coach du club tanzanien multiple champion et vainqueur de coupe, Young Africans SC, a réalisé un parcours impressionnant durant cette compétition continentale réservée aux joueurs évoluant dans le championnat local.

Parcours impressionnant

Ses protégés ont tenu tête en finale face aux Lions de l'Atlas, doubles vainqueurs du CHAN. Ils ne déméritèrent pas en s'inclinant 2-3 en finale le 30 août à Nairobi, au Kenya. En demi-finale, les Barea avaient écarté les Soudanais (1-0), après avoir éliminé les Kényans à domicile lors des quarts de finale après la séance de tirs au but (1-1, tab 4-3).

En phase de groupes, Madagascar avait enregistré deux victoires contre le Burkina Faso (2-1) et la République centrafricaine (2-0), après une défaite contre la Tanzanie sur sa pelouse (1-2) et un nul d'entrée face à la Mauritanie (0-0).

Dans son palmarès, le coach Roro a gravi ces trois dernières saisons des échelons, même si ses performances des années précédentes ne comptent pas directement dans cette course aux CAF Awards. Le meilleur entraîneur du championnat national en 2022 à la tête de l'AS Adema, club champion de Madagascar cette saison-là, a réalisé l'exploit historique de propulser les Barea A' à la troisième marche du podium, synonyme de médaille de bronze au CHAN en 2023 en Algérie.

Les autres catégories concernées par les CAF Awards 2025 sont : le joueur de l'année, le meilleur gardien de but, le meilleur joueur interclubs, le jeune joueur de l'année, la meilleure équipe nationale et le meilleur club masculin.